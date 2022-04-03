最狂破車！全車撞爛凹陷照樣開上路　14秒超車畫面曝光

▲泰國破車開上路驚呆眾人。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國近期一段汽車開上國道的14秒影片令人震驚，因為車身早已嚴重受損變形，但駕駛卻當作沒事一樣照樣開上路，甚至加速超車離去。

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綜合weirdkaya等外媒報導，這段影片由泰國臉書粉絲專頁「KwaiOnBoard V1」分享，可見一輛嚴轎車車身嚴重變形，車頂向內凹陷，後座已經無法坐人，且沒有掛上車牌。外界猜測，這輛車之前可能遇上重大車禍。

不過這輛車的駕駛照樣把車子開上路，似乎不受影響，甚至還切換車道，加速超車離去。這段14秒影片隨即引來大批網友熱烈討論。不過泰國當局目前仍無法確認這輛車到底發生何種事故。