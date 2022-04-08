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社會 社會焦點 保障人權

三峽「土尾王」曝光！農田倒廢土1100次爽賺2千萬　國有地也遭殃

記者陳雕文／新北報導

新北市一名長期長期操控大台北地區土石方的男子，從事不法傾倒廢土謀取暴利，去年8月底開始，他派砂石車將廢土傾倒在三峽添福山區的農地達1100多次，獲利2000萬！由於傾倒量過於龐大，竟然還溢到國有土地，新北市警方接獲線報，於上月底將7嫌逮捕移送地檢署。

▲▼傾倒廢土。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲傾倒廢土。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，57歲主嫌王男本身為土方業者，由於他總是能將所有建築工地所產出的營建廢棄土石全數消化，因此有「土尾王」的稱號，但其處理廢土的方式大有問題，一貫的手法是：建築工地接洽→砂石車載運廢土→土資場整土（俗稱土尾）→傾倒棄土場，採一條龍方式經營。

▲▼傾倒廢土。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲砂石車將廢土倒進農田破壞生態。（圖／記者陳雕文翻攝）

從去年8月底，王男勾結劉姓農民所提供的農地，以「植栽整地」為幌子，實為傾倒建築工地廢棄土方石。才短短一個月，砂石車輛進入該棄土場傾倒達1100多次，初估傾倒廢土達3萬立方米，由於傾倒量過於龐大，面積竟然還溢出到國有土地，不法獲利達新台幣2000萬元。

▲▼傾倒廢土。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲傾倒廢土的位置。（圖／記者陳雕文翻攝）

案經新北市府組成專案小組追查半年，上月底收網逮人，爰依廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法、竊佔等罪，將主嫌王男及張男等7名共犯移送新北檢偵辦。

新北市政府警察局呼籲，破壞國土結構安全，恣意傾倒土石方造成環保污染，嚴重危害到國人環境安全，將會受到法律嚴厲的制裁，切勿以身試法，新北市警局將持續結合市府相關單位，打擊環保犯罪，彰顯除惡務盡的決心。

▼警方將主嫌等人逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）

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