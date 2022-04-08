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雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY

▲▼ one boy 。（圖／品牌提供）

圖、文／ONE BOY

超人氣機能服飾ONE BOY在台熱銷多年，已成為百萬人都穿過的國民品牌霸主，首度跨足時尚產業內衣，商品概念持續延伸國民精神，打造所有身型都適合穿的貼身衣物。2022年春夏推出全新「Skin Bra零重力無痕內衣」系列，同時釋出七款顏色，要為每位女性釋放無重力的自由感。今日(4月8日)舉辦新品上市發表會，代言人雙料影后賈靜雯解放尺寸，展現女人自信、魅力與能量。

▲▼ one boy 。（圖／品牌提供）

影后尺度不設限，拋開自我框架，舒服最重要
在獲得金馬金鐘雙料殊榮之後，影后賈靜雯曾表示會給予自己更大的空間，不想侷限在框架裡，想挑戰自己究竟行不行！因此，平常穿著罕見大尺度的她，也拋開內心既有觀念的束縛，近年首度接下內衣代言。

▲▼ 雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY 。（圖／品牌提供）

在與主持人好姊妹陶晶瑩敞開心房的對談中表示，對於演戲角色的詮釋自己有一套心法，逼出情緒。而現實生活中，在愛情、工作與家庭不同角色間跳換，賈靜雯認為每個女人都該隨時讓自己舒服自在，愛自己最重要。選擇內衣也是，因為內衣就像女生的第二層肌膚一 樣，「舒服，最重要！」

▲▼ 雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY 。（圖／品牌提供）

賈靜雯也給女性朋友們建議，運動時需要感受到胸部被包覆、支撐的安全感，因此貼身卻能安全包覆很重要，還要能大動作也不易移位，透氣度也是個重點，要能避免香汗淋漓帶給你的悶熱感。

內衣需求，女性首重在乎自己。自在舒服，最重要!
服飾流行趨勢近年以運動休閒、寬鬆搭配為主流，進而也影響選購內衣的條件。根據台灣內衣品牌所進行問卷搜集統計，針對內衣期望效果，已不再是展現性感，最多女性希望內衣能夠「讓胸部更集中」，其次則是能夠「包覆副乳」，讓在穿無袖服飾時，能夠有更好的體態，排名第3則是能「穿外衣時不顯露內衣痕跡」。「功能」成為選購內衣的重點評估，在在顯示女性越來越在乎自身的感受。

▲▼ 雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY 。（圖／品牌提供）

ONE BOY全新「Skin Bra零重力無痕內衣」系列，彈力親膚的包覆感與無鋼圈設計，溫柔貼合身體曲線，同時實現舒適穿著感受卻又能穩定胸型，保持一整天不跑位！舒服得就像沒穿一樣。水滴型罩杯設計，提高前胸包覆的視覺效果安心不裸露，無痕設計，擺脫貼身衣著的內衣痕跡。ONE BOY全新「Skin Bra零重力無痕內衣」系列共推出七款色系，有柔灰白、柔灰藍、黑色、膚色、蜜桃茶、裸感膚、摩卡色，多色任選，只要一件就能符合女性內衣三種需求，百搭各種日常穿搭。「彈力柔軟肩帶」，則有細肩帶與寬肩帶兩種選擇，細肩帶好穿搭，寬肩帶有效減輕肩膀壓迫感。可拆式胸墊，隨喜好自由選擇。品牌暢銷冰鋒衣涼感技術再進化，配合吸濕排汗抗菌布料與透氣罩杯設計，通過SGS檢測設計，Q-max達0.141，迎接夏日涼爽有感。

▲▼ 雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY 。（圖／品牌提供）

甩開標籤，自己價值自己給
堪稱人生勝利組的賈靜雯，陶晶瑩也請賈靜雯給予女性朋友建議，賈靜雯提到不要把別人的生活當範本，而是要問自己可以有什麼樣的可能？能不能打破這些既有的框架與想像，追尋想要的、自在的生活？

ONE BOY致力開發，打破內衣的刻板印象，甩開標籤，不再用數字定義什麼才叫”合適”，不需再為尺碼選擇煩惱，一件適合所有身型!自己定義自己，ONE BOY要以自信魅力的生活態度來鼓勵時下年輕女孩們，如同穿上ONE BOY全新「Skin Bra零重力無痕內衣」系列般展現自信體態！

【全台形象櫃位一覽表】

▲▼ 雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY 。（圖／one boy）

 

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