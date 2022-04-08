網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

圖、文／陳郁夫提供

近年來全聯福利中心逐漸成為小資族&婆媽族群購物首選，不僅是營業據點多、更不時地祭出下殺折扣引發廣大民眾搶購，此外在全聯購物更可以累點兌換廚具用品，讓越來越多的消費者在料理上能夠得心應手，因此全聯成為了這群會進出廚房&料理的婆媽族群採買的好所在。

近日有位網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享自己愛用款日式風味醬油買一送一!直接手刀囤貨六罐，而且日式風味醬油在料理的用途上很多元，不怕用不完。

該名網友分享了鰹魚風味可以直接稀釋做日式烏龍麵麵湯底，昆布香菇風味可以拿來當煎餃沾醬等多元應用。此文一出立刻引發網友熱烈討論「成分單純沒有添加調味劑、防腐劑」、「龜甲萬本來就是日本品牌了，他出日式風味醬油口味應該很道地」、還有全職家庭主婦激推：「擠壓瓶使用真的方便，手殘很適合」，更有網友直接表明：「快囤貨!現在不買更待何時！」

主因是日式風味醬油中特有的鮮味，在許多料理能做到畫龍點睛的提味效果，相比傳統釀造醬油味道上更不死鹹、清爽，因此不論是涼拌、沾淋、甚至許多家常料理都意外的搭配。

據了解此款日式風味醬油去年與迪士尼聯名就在社團中造成熱烈討論，原價一罐100元，如今買一送一(3/25-4/14)剛好可以一次兩款口味一起帶上(鰹魚、昆布香菇)事實上鰹魚、昆布、香菇剛好都是「旨味(又稱鮮味，鹹、甜、酸、苦之外的第五個味道)」的來源。小小一罐調味料就融合山海經華，難怪網友說不買對不起自己，比衛生紙更值得囤貨阿。

全聯促銷3/25-4/14