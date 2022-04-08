　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

圖、文／陳郁夫提供

近年來全聯福利中心逐漸成為小資族&婆媽族群購物首選，不僅是營業據點多、更不時地祭出下殺折扣引發廣大民眾搶購，此外在全聯購物更可以累點兌換廚具用品，讓越來越多的消費者在料理上能夠得心應手，因此全聯成為了這群會進出廚房&料理的婆媽族群採買的好所在。

近日有位網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享自己愛用款日式風味醬油買一送一!直接手刀囤貨六罐，而且日式風味醬油在料理的用途上很多元，不怕用不完。

▲▼ 網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨 。（圖／記者廖明慧攝）

該名網友分享了鰹魚風味可以直接稀釋做日式烏龍麵麵湯底，昆布香菇風味可以拿來當煎餃沾醬等多元應用。此文一出立刻引發網友熱烈討論「成分單純沒有添加調味劑、防腐劑」、「龜甲萬本來就是日本品牌了，他出日式風味醬油口味應該很道地」、還有全職家庭主婦激推：「擠壓瓶使用真的方便，手殘很適合」，更有網友直接表明：「快囤貨!現在不買更待何時！」

▲▼ 網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨 。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼ 網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨 。（圖／記者廖明慧攝）

主因是日式風味醬油中特有的鮮味，在許多料理能做到畫龍點睛的提味效果，相比傳統釀造醬油味道上更不死鹹、清爽，因此不論是涼拌、沾淋、甚至許多家常料理都意外的搭配。

據了解此款日式風味醬油去年與迪士尼聯名就在社團中造成熱烈討論，原價一罐100元，如今買一送一(3/25-4/14)剛好可以一次兩款口味一起帶上(鰹魚、昆布香菇)事實上鰹魚、昆布、香菇剛好都是「旨味(又稱鮮味，鹹、甜、酸、苦之外的第五個味道)」的來源。小小一罐調味料就融合山海經華，難怪網友說不買對不起自己，比衛生紙更值得囤貨阿。

全聯促銷3/25-4/14

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／宜陽艦官兵Ct值16！　東河包子+藍蜻蜓有足跡
快訊／高雄將「大停水」！　5行政區20萬戶受影響
正妹半醉「給了曖昧男」　真相竟是他朋友先偷上
快訊／桃園+25！南勢國小學童確診　停課7天
新北警帶酒店妹同遊樂園染疫！　她「另一身分」曝光
日確診可能破1500例！　陳時中鬆口「高峰時間點」一張表看懂
林俊傑確診原因曝光！　三採陰轉陽：回家才發現染疫
快訊／1家3口金門4日遊全確診！　發燒仍玩遍5鄉鎮
快訊／首宗10萬紓困詐貸！　29人騙銀行下場慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑　販售情形一次看

Get女星生活！HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

素食者快吃！超商最新「4款聯名蔬食」　XO醬飯糰、天使涼麵超過癮

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑　販售情形一次看

Get女星生活！HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

素食者快吃！超商最新「4款聯名蔬食」　XO醬飯糰、天使涼麵超過癮

快訊／台東+1！宜陽艦官兵染疫Ct值16　東河包子+藍蜻蜓有足跡

邵雨薇一早收大禮「害羞到胡言亂語」笑開懷！　超大戒指成亮點：求婚了？

台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

高雄疫情狂爆又要大停水！5行政區「停15小時」　20萬戶受影響

每坪跌價16萬！大直小宅屢傳賠售　商業宅讓利百萬脫手

不斷更新／全台144校大停課！15縣市校園停課一覽

曾馨瑩罕見放閃！揭郭台銘私下「可愛舉動」　吐實：只是嫁給有名的人

王世堅那些年上的摩鐵　現在隨身攜帶太太照片

快衝全台直營、複合店！美國人氣冰限定3天「全品項第2杯10元吃」

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

消費熱門新聞

HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

余祥銓30天狂甩12公斤

速食店連2周「8大夯品買1送1」

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑

美式賣場巧遇好物日本尪直搬2箱

超商咖啡杯變身「縮小版icash2.0」

日式風味醬油最後五天買一送一

買咖啡免費吃超商最新2款聯名麵包

超商6款抹茶新品！柚見抹茶雪酪超欠吃

頂呱呱一斤雞加碼3天！肯德基1元爽吃炸雞

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

舒經活絡！全靠「行動按摩師」

更多熱門

相關新聞

星巴克4／6起連續14天買一送一

星巴克4／6起連續14天買一送一

星巴克4月初針對會員推出一系列集星活動，近期疫情緊張，4／6起也針對外送平台推出促銷，連續14天祭出特定品項買一送一優惠，讓消費者不出門也能買到一杯咖啡，此外也針對4月中特定3天，在門市推「全品項第二杯半價」活動，提醒星迷們夏天即將到來，準備開喝吧！

春假4連鎖咖啡優惠　最多買1送1

春假4連鎖咖啡優惠　最多買1送1

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」專家曝關鍵原因

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」專家曝關鍵原因

星巴克3／29看身分證買一送一

星巴克3／29看身分證買一送一

星巴克買一送一太頻繁？常客1原因讚翻

星巴克買一送一太頻繁？常客1原因讚翻

關鍵字：

日式風味醬油買一送一龜甲萬料亭和露

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

快訊／林俊傑確診新冠！

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面