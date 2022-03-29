星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」　專家曝關鍵原因：賺到了

▲星巴克常推出買一送一活動，讓網友好奇為何不直接降價賣。（圖／Facebook／星巴克咖啡同好會）



記者隋昊志／綜合報導

台灣咖啡市場蓬勃，連鎖咖啡業者搶著分食每年800億元的商機，其中星巴克不定時推出買一送一活動，總能吸引大批排隊人潮，但也有網友好奇，這樣的優惠實在太頻繁了，為什麼不直接降價賣就好？

一名網友在PTT發文認為，這種活動增加服務人員太多無謂的業務負擔，比較懷念沒有頻繁買一送一，好讓服務人員致力提升服務及飲品品質的高標年代，而且也不是每位顧客都需要那多送的一杯。

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對於原PO的看法，不少網友紛紛留言表示，「大部分的人都需要買一送一」、「喜歡買一送一的人>討厭的人」、「會一直辦買一送一不是沒原因der」、「就算自己一人喝也想要那多出來的一杯」、「原po可以避開買一送一時去買啊」、「服務品質跟買一送一是兩回事吧」、「買一送一又不是一整天可以避開啊」。

但也有鄉民好奇，星巴克這麼常推出買一送一活動，為什麼不直接降價賣讓生意更好？其實過去就曾有行銷專家分析，「買一送一」會讓消費者心理產生「賺到的感覺」，但若是直接降價販售，反而會讓人覺得過去買原價都是被「欺騙」，而且以咖啡每人每日大多喝一杯的特性來看，就算降價也很難提高個人消費量，如果來客數未增加超過１倍以上，促銷活動反而會讓營業額變更少。