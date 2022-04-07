9酒店爆17人確診！北市衛生局「只敢給商業登記名單」　5家位在林森北路

▲台北市9家酒店、17人確診，衛生局於第一時間公布商業登記和部分地址、行政區。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

全台7日新增382例本土病例，其中有87例是台北市個案。台北市衛生局7日表示，台北市累計9家酒店、17人確診，呼籲曾到訪酒店的民眾自主快篩，但一開始卻未提供酒店名單，造成民眾難以辨別自己有無足跡重疊。對此，台北市衛生局晚間才緊急公佈相關資料，包括8家中山區、1家大安區，但也只提供商業登記，並未有確切酒店名稱。

台北市衛生局7日下午3時30分召開防疫記者會，疾管科長張惠美表示，台北市已有9家酒店、累計17例本土確診病例，包括台北市9例、外縣市8例。

張惠美指出，台北市商業處於6日晚間已通知相關場域工作人員全體快篩，進行環境噴消並停業3天，依疫調結果匡列密切接觸者居家隔離共129人，呼籲自3月27日起曾至酒店消費者，請儘速使用家用快篩試劑檢測，加強自我健康監測。

由於衛生局呼籲消費者快篩，媒體實際追問9家酒店名稱，但台北市衛生局並未明確回應，僅說待比對名單和進行疫情調查。而北市商業處則補充，17例個案分別為案24977、23022、24877、24760、24859、23077、23122、23123、25007、24827、24841、24982、25366、25302、22555、25007及25006。

然而台北市政府僅給案號、未提供酒店名稱，恐無法讓消費者確定有無到訪相關場域；台北市衛生局在晚間6時18分左右提供9家酒店名單，也僅只顯示商業登記，包括霍爾娛樂事業有限公司、紅友企業有限公司、龍昇酒吧、京源有限公司、百達妃麗視聽股份有限公司、松江名店、鑫漾國際有限公司、世紀之星酒吧、金昌酒吧，仍無法清楚讓民眾得知是在哪些酒店。