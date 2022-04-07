▲第8屆國家環境教育獎，台東縣入圍決選組別數居全台第2。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第8屆國家環境教育獎決選名單出爐，台東縣共有4個單位入圍，分別為社區組-富岡社區發展協會、機關(構)組-池上鄉公所、團體組-台東縣自然與人文學會、個人組-王土水先生，將代表台東縣角逐全國最高榮耀。

台東縣今年4組入圍決選者，皆善用自有的特色，對於凝聚在地的認同感，及居民推動地方永續的動機，更具有號召力及說服力。例如社區組的富岡社區結合海岸地景、漁業文化，推動社區永續與生態平衡；機關組的池上鄉公所主打生態農村，結合米鄉印象，實現永續經營；團體組的自然與人文學會致力保護綠島生態，推動島嶼無痕旅遊與生態保育；個人組的王土水先生搶救部落的森林與土地，開闢部落永續經營之道。在臺東的不同角落正因為有一群熱愛土地的人們，才能喚起居民與遊客對環境保護的重視，改變大眾原有的觀念與習慣，有效從源頭減輕對環境的負擔。

環保局說明，4個單位皆在當地有數十年的耕耘，從艱辛的草創時期，持續擴張影響力道至今，不僅成功培植上百位的環教人才，更連結社區、學校、地方產業、民間團體，扎根傳遞環境友善力量，包含守護棲地、友善農耕、環境解說、垃圾減量、推廣永續旅遊，所累積的豐碩成果吸引各地的團體前來取經學習。