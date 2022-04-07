辦國際記者會喊無罪　保外就醫的陳水扁這些年踩了多少紅線？

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）



記者皮心瑀／台北報導

前總統陳水扁7日召開國際記者會，公布國務機要費金流，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，但他仍是保外醫治的身分，此舉再次引發關注，而這也不是他的第一次踩在台中監獄的紅線上。

陳水扁卸任總統後，因貪汙等罪判刑定讞並於2011年底入監，2015年間，經醫師診斷鑑定後獲保外醫治，當時他曾同意在這期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動，等「三不」規定，但卻已多次衝撞相關規定。

保外就醫的陳水扁7年來曾北上前總統李登輝壽宴、出席凱達格蘭基金會酒會、替兒子陳致中站台輔選、接受日本產經新聞訪問，還接見台南市長黃偉哲，台中監獄依個案審酌，最後都同意過關。

這回公開談國務機要費案，陳水扁指出，特偵組以貪污1億453萬6390元為由起訴，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，其中包括外交工作、犒賞林錦昌及馬永成、餽贈施明德及資助施明德講座基金會等。

對於陳水扁的行為，台中監獄事前有進行溝通，建議可循別的方式表達，但7日陳水扁仍選擇召開國際記者會。台中監獄表示，會依蒐集的相關事證審認。