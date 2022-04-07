陸「柔性屏」獨角獸公司千人出走　部分員工休假3個月領最低薪資

▲柔宇科技生產的摺疊螢幕產品。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

在摺疊手機大舉進入市場的同時，大陸號稱掌握「低成本、高良率」柔性屏技術的獨角獸公司柔宇科技卻陷入財務危機。據柔宇科技員工爆料，部分員工在清明節假期後繼續放3個月的假期，5至6月按深圳最低工資標準給薪。同時，也有員工透露，自2022年起，柔宇科技員工人數已從1800人降至700人，產線僅維持低度運轉。

▲柔宇科技位於深圳的總部。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，2021年11月份，柔宇科技欠薪問題全面爆發。員工李艷紅（化名）表示，「因為（2021年）10月薪資全額暫停發放，公司承諾將在11月30日補發10月的薪資並未兌現，12月底收到了11月的工資。而12月以後至今幾個月的薪酬都沒有收到。」

▲柔宇科技生產的曲面螢幕。（圖／CFP）

據了解，柔宇科技總部位於深圳高新區聯合總部大廈的18樓及19樓，不過，18樓的員工已經搬走，僅剩19樓有員工在辦公。柔宇科技部分員工昨（6）日收到人力資源中心的內部信件，信件強調，按照集團最新的組織架構調整，公司各項業務運營更為高效有序，並非全員放假，「若個別項目時程計劃有所調整導致部分崗位短期內暫無工作任務，可以實行小部分人員短期放假安排。」

柔宇科技曾發表全球最薄、厚度僅有0.01公釐的全彩AMOLED柔性顯示屏，捲曲半徑小至1公釐而聲名大噪，也因為在「柔性屏」領域的獨創技術而被看好。不過，市面上的柔性螢幕主要有兩種技術路線，一方面是京東方、TCL科技、三星等公司主要拓展的多晶矽（LTPS）技術，市場主要的折疊手機等產品幾乎都由這些公司供應；另一種則是柔宇自主研發的超低溫非矽製程集成技術（ULT-NSSP）。