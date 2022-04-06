▲新北蘆洲彩藝家政班蛻變創新，以溫柔筆觸彩繪農業新篇章。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

提到農業，大部分人腦中的意象多半是男性在農田裡揮汗耕種的畫面，但是農業領域還有一群溫柔而堅定的婦女，作為安定農村、促進農業發展的力量。隨著時代演進，產業結構改變，傳統農村婦女的角色也從改善農家生活及農村環境，轉變成終身學習及社會服務，蘆洲區農會彩藝家政班正是絕佳的例子。

蘆洲區農會家政班發展於都會地區，不同於傳統鄉村型家政班有豐富的農特產品可以運用，蘆洲區農會藝彩家政班是由22位熱愛繪畫的在地媽媽組成，藉由手中的畫筆將繪畫技能應用於生活，並將美學融入食、衣、住、行等各個層面，以積極轉型及創新，創造自我班級特色，獲得行政院農業委員會肯定，評選為110年十大特色家政班。

▲彩繪舊牛仔作品。



藝彩家政班班員以「彩繪」為志，更以「彩繪」力行，除了推動慢時尚，賦予手帕、衣帽、舊牛仔背包新生命，更結合食農教育與蘆洲在地文化，以蘆洲早期經濟作物「秀英花」為主題繪製圍裙、創作「彩繪24節氣」，傳承在地農業文化、推廣環境永續。

蘆農彩藝家政班長陳淑芬表示，自己原先只是家庭主婦，自從參加家政班之後，找到一個嶄新的生命舞台，透過與志同道合的班員互相交流，創造彩藝人生。同時，又能將農業元素注入繪畫作品中，把蘆洲早年的農村文化傳承下去，為食農教育、環境教育盡一份心力，充滿成就感。

▲彩繪手帕。

農業局長李玟表示，新北市幅員遼闊，擁有多樣環境，不只有傳統鄉村，也有都會地區，農業局積極與各地農會及家政班合作，找尋其優勢與特色，協助轉型發展，未來也將持續輔導農會家政班，提升農村婦女的多元能力與自主性並創造身心靈富足健康，讓女性在農業領域繼續發光發熱。

▲食農教育教材「彩繪24節氣」。

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