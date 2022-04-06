　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「桃園地方警察署」假公文現跡　桃檢：已分案偵辦民眾勿上當

▲桃園地檢署6日指出，今天接獲民眾反映接到偽造公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署6日指出，今天接獲民眾反映接到偽造公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署3月初才接獲以「台灣桃園地方檢查署」為名所發出的假公函，今天又接獲民眾反映，接到以「台灣桃園地方警察署」為名公文，桃檢襄閱主任檢察官趙燕利表示，此公文內容全是偽造，桃檢已分案偵辦，務必找出幕後影武者偵辦，並籲請民眾不要上當。

▲桃園地檢署6日指出，今天接獲民眾反映，接到以「台灣桃園地方警察署」之偽造公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署6日指出，今天接獲民眾反映，接到以「台灣桃園地方警察署」之偽造公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

趙燕利指出，有民眾今天接獲以「台灣桃園地方警察署」為名公文，發文日期則為中華民國111年4月5日之偽造公函，內容則為法務部派遣本署與台灣金融監督管理委員會，針對「富瑞投資者服務公司」進行督導審查工作，並要求投資人於7日內儘快辦理資金提領工作，本署將派員掛署證到各單位進行督導，投資人為證明資金合法來源，提領資金時必須繳納15%之保證金，否則帳戶將全部凍結並予以清零。

趙燕利呼籲，這份公文係屬偽造，桃檢已分案偵辦，呼籲接獲民眾千萬勿受騙上當，若有歹徒藉此行騙，請儘速向當地司法警察機關報案，以尋求協助。

【更多新聞】

快訊／桃園+17確診足跡曝光　路易莎、麥當勞、壽山高中入列

►桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬　區公所協調賠償作業

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
小S崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？
快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、
呼籲家戶用電要節電！王美花：現在電費太便宜了
身分證拿出來！「中2碼」鍋免費吃到飽　肉片無限續點
車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72打趴杰爺　8萬人同場歡呼
女星赴陸當帶貨網紅　口罩「單個賣1250」網收到氣炸：像內褲
疫情大爆發！「本土校園單日暴增79例」創新高紀錄
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72秒打趴杰爺　8萬人同場歡呼

參加父親4／8告別式　嘉義九頭身美女議員聲請停押再遭駁回

醉男路倒街頭　一見女警秒變癡漢！伸手襲胸換拘役40天

「桃園地方警察署」假公文現跡　桃檢：已分案偵辦民眾勿上當

冷血行兇擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉：我做錯事了

帽T殺手行兇前鬧事「槍遭警查扣」　黑幫秒給新槍...就是要殺人

呱呱包竟連小強也「包軌」　高市衛生局稽查3缺失令限期改善

碧潭驚傳「魚鉤釣人」！情侶踩天鵝船慘中招　他甩竿釀禍下場曝

PO《老婆愛碎念》影射二哥早死？叔嫂群組互嗆...他加入戰局挨告

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72秒打趴杰爺　8萬人同場歡呼

參加父親4／8告別式　嘉義九頭身美女議員聲請停押再遭駁回

醉男路倒街頭　一見女警秒變癡漢！伸手襲胸換拘役40天

「桃園地方警察署」假公文現跡　桃檢：已分案偵辦民眾勿上當

冷血行兇擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉：我做錯事了

帽T殺手行兇前鬧事「槍遭警查扣」　黑幫秒給新槍...就是要殺人

呱呱包竟連小強也「包軌」　高市衛生局稽查3缺失令限期改善

碧潭驚傳「魚鉤釣人」！情侶踩天鵝船慘中招　他甩竿釀禍下場曝

PO《老婆愛碎念》影射二哥早死？叔嫂群組互嗆...他加入戰局挨告

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／日本將對106國「解除邊境管制措施」

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

名嘴購物贈品被漏去討回　收銀員反說「要注意」網：怎變客人的錯

布查亂葬崗遺體恐達「300具」　俄軍繼續攻擊平民

龍劭華遺作上檔倒數　柯叔元仰望天空「龍哥在看吧」女兒台下險淚崩

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

先探／冷門變火熱　誰是下一個特化股王

「花田餐桌」VIP座賞山、海芋唯美風光！花藝DIY打開五感小旅行

小S揭夜店內幕　崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

獨／爆網紅艾瑪性騷擾又「背骨」　館長慘了

富商月砸10萬元包養酒店妹　「每月2次+幫按讚」

自行車騎士遭逼車　高檔單車下秒成廢鐵

白皙低胸妹全身濕找不到車哭哭　警半小時搞定

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

台61重機撞護欄斷兩截　騎士噴對向車道慘死

線上博弈集團被抄　低胸女荷官舉手「投降」

人妻為救癌夫慘淪性奴　蕃茄園變淫辱地獄

即／槍決咖啡商真相曝　600萬買兇制裁「洩密者」

他夜闖大學辦公室性侵女職員　竟因看幾眼就愛上

今日決戰！打龜號零四測試10點登場

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

更多熱門

相關新聞

「有黑影附在母身上」　逆子46刀砍死老母

「有黑影附在母身上」　逆子46刀砍死老母

桃園市曾姓男子去年12月間清晨因向媽媽要錢未遂，持刀亂砍，事後還高喊「救命！快救我媽媽」等語，警消到場後發現曾母身中46刀已無生命跡象。曾男事後經精神鑑定也認為雖有精神病症狀，但未達精神障礙與心智缺陷，桃檢1日偵查終結，依殺害直系尊親屬罪嫌將曾男提起公訴，並建請地院重量刑。桃園地院則依殺人罪裁定羈押，但未禁見、通信。

搶標案　廠商15萬現金丟官員車後座

搶標案　廠商15萬現金丟官員車後座

勸戴口罩遭刺死　紙雕師「有可能再殺人」續押

勸戴口罩遭刺死　紙雕師「有可能再殺人」續押

被勸戴口罩刺死超商店員　檢打臉紙雕師起訴求重刑

被勸戴口罩刺死超商店員　檢打臉紙雕師起訴求重刑

2工人剪斷二航廈電纜線遭聲押　桃機將究責求償

2工人剪斷二航廈電纜線遭聲押　桃機將究責求償

關鍵字：

桃園地方警察署偽造公文桃檢分案偵辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市120校今停課防疫

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面