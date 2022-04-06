「桃園地方警察署」假公文現跡　桃檢：已分案偵辦民眾勿上當

▲桃園地檢署6日指出，今天接獲民眾反映接到偽造公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署3月初才接獲以「台灣桃園地方檢查署」為名所發出的假公函，今天又接獲民眾反映，接到以「台灣桃園地方警察署」為名公文，桃檢襄閱主任檢察官趙燕利表示，此公文內容全是偽造，桃檢已分案偵辦，務必找出幕後影武者偵辦，並籲請民眾不要上當。

▲桃園地檢署6日指出，今天接獲民眾反映，接到以「台灣桃園地方警察署」之偽造公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

趙燕利指出，有民眾今天接獲以「台灣桃園地方警察署」為名公文，發文日期則為中華民國111年4月5日之偽造公函，內容則為法務部派遣本署與台灣金融監督管理委員會，針對「富瑞投資者服務公司」進行督導審查工作，並要求投資人於7日內儘快辦理資金提領工作，本署將派員掛署證到各單位進行督導，投資人為證明資金合法來源，提領資金時必須繳納15%之保證金，否則帳戶將全部凍結並予以清零。

趙燕利呼籲，這份公文係屬偽造，桃檢已分案偵辦，呼籲接獲民眾千萬勿受騙上當，若有歹徒藉此行騙，請儘速向當地司法警察機關報案，以尋求協助。

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