頂呱呱一斤雞加碼延長！肯德基1元吃炸雞　5大人氣速食優惠懶人包

▲頂呱呱1斤雞加碼延長！4/6~4/8限時快閃優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

頂呱呱「經典一斤雞」先前期間限定回歸並祭出特價後，迅速秒殺，不少粉絲表示銷售速度太快搶不到，因此頂呱呱今（6）日起加碼延長三天，4/6～4/8於全台門市及Ubereats販售，600克炸雞快閃特價只要180元，外送平台220元。另肯德基只要使用預定快取購買指定套餐組合，就能再加1塊錢吃咔拉脆雞；漢堡王也祭出最新優惠券，多項人氣品「買1送1」。

●頂呱呱

頂呱呱「經典1斤雞」加碼再吃3天，4月6日至4月8日期間，整整600克的炸雞只要用180元就能吃到，在Ubereats外送平台也有快閃220元優惠價，每人限購2份，數量有限、售完為止。

另外即日起至4/15日也還有「春暖花開電子優惠券」，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅、35元飲品，同品項「買1送1」，加碼還有「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

▼即日起至4/15 出示春暖花開優惠，更有「地瓜薯條買一送一」。（圖／業者提供）

●漢堡王

漢堡王祭出最新「豪氣霸王省限定優惠券」，一共有7大系列共42組優惠組合，其中「買1送1」有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊；超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

同步還有百元起個人餐、12款雙人激省餐、6款超值選及下殺近6折的全新霸王分享餐，整張券現賺3000元，即日起至5月29日限時開跑。不過提醒民眾，該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基推出預訂快取「加1元多1件」優惠，只要再加1塊錢就能爽吃！即日起只要使用肯德基預訂快取服務，買XL套餐就可以用1塊錢加購「香酥脆薯」，買桶餐則是可以用1元加購「咔啦脆雞」。

▲肯德基預訂快取「加1元多1件」。（圖／翻攝自肯德基官網）

●麥當勞

麥當勞即日起至4/19，使用麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「10NUG」，就可享有10塊麥克雞塊「買1送1」優惠。

▲麥當勞10塊雞塊買一送一。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡

摩斯漢堡於即日起至4/10推出MOS同樂會活動，活動期間祭出2組優惠餐，「獨享餐」有摩斯鱈魚堡、搭配黃金地瓜薯(L)、摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁及蒟蒻，原價200元，優惠價179元；「歡暢組」有摩斯鮮乳、摩斯蘋果汁、摩斯柑橘綜合果汁、蒟蒻任選3入原價105-120元，優惠價100元，凡臨櫃購買優惠餐即加碼享抽抽樂一次，有機會獲得免費大杯冰紅茶1杯、方塊薯餅1份、禮袋1個、或同樂會貼紙1份等獎項。

同時也推出繪畫活動，只要向店舖索取「同樂會繪圖紙」，再將完成後的繪圖紙出示給門市人員，即可「免費兌換方塊薯餅1份」，而將完成的繪圖紙拍照上傳Facebook或Instagram，還能參與抽獎，有機會獲得千元摩斯卡。

▲摩斯推出新品，世界地球日享優惠。（圖／摩斯漢堡）

另為響應世界地球日再推出限時優惠，首波於即日起至4/15推出蕃茄吉士蛋堡+冰紅茶(L)原價70元，優惠價65元，超級大麥杏鮑菇珍珠堡+冰紅茶(L)原價120元，優惠價100元。

第二波於4/16-4/30推出摘鮮綠樂活牛肉堡+冰紅茶(L)原價125元，優惠價95元，摘鮮綠摩力樂活蔬食堡+冰紅茶(L)原價155元優惠價125元，邀您一起吃蔬食，綠色新生活永續愛地球。

而摩斯為了推廣APP最新「MOS安心取」功能，同時慶祝31周年生日慶，即日起至4月30日祭出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品「買31送31」，還有大份量組數優惠如「買50送50、買100送100、買200送200」等，可跨店分批取、轉贈親友。