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快訊／羅智強凌晨4大聲明：辭黨副秘書長「續選桃園市長」

▲▼台北市議員羅智強再被駐日代表謝長廷提告求償，出庭後反批謝長廷浪費司法資源騷擾 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員羅智強聲明強調，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市議員羅智強6日凌晨12點02分針對參選桃園市長發出4點最新聲明，強調將繼續參與國民黨桃園市長提名機制，也會尊重國民黨中央最後的提名結果。至於有聲音批評地方溝通不周全，他也深自反省，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

北市議員徐巧芯3日才爆料，羅智強本來2日要宣布參選，卻接到國民黨主席朱立倫關切電話，談了整整3小時，內容並非外界想的是說之以情、動之以理，而是帶有情緒、怒罵威逼的方式，諸如「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等語。

對此，朱立倫5日僅低調回應，「會信守承諾，不放話也不回應」。

羅智強全文如下：

一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。

之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，也讓所有支持我的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。

二、我會尊重國民黨中央最後的提名結果。

不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重。

對羅智強來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的。外界謠傳我會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。

我跟主席報告過，如果最後國民黨提名羅智強參選桃園市長，我會全力以赴爭取勝選。但如果最後初選機制提名的人不是我，我也絕對支持。而黨中央也無需考慮羅智強的戰場和去處問題，我會扮演好全力輔選的配角角色 。

三、有部分意見認為我未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，我也深自檢討反省。

但我也想澄清，這段時間其實桃園許多公職人員、在地人士，都給了我很多協助和善意的互動，大家也溝通了很多桃園市政的問題和想法；當然持續的溝通與磨合是我的責任，我也一定會繼續加強這部分。

我將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是羅智強，我都會兌現承諾，繼續完成。

四、即日起辭去國民黨副秘書長一職。

之前就曾經多次和秘書長及主席報告過，為了黨務中立所以我希望辭去副秘書長一職。再次謝謝祕書長和主席的厚愛與及慰留。

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