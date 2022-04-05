《路透社》事實查核盤點：誰在買「俄羅斯原油」　誰又暫停購買

▲路透社盤點哪些國家的石油公司還在採購俄羅斯原油，哪些國家已經暫停。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

在莫斯科入侵烏克蘭後，澳洲、英國、加拿大和美國已全面禁止俄羅斯購買石油，但歐盟仍存在分歧。

歐盟27 個成員國未能就禁運達成一致，德國警告不要採取可能將經濟推入衰退的倉促措施，而匈牙利等一些國家則反對任何禁令。

然而，官員們表示，德國的目標是在今年年底前逐步停止從俄羅斯進口石油，波蘭也是如此。

許多歐洲買家自願避開俄羅斯原油，以避免聲譽受損或可能的法律困難。

與此同時，拒絕譴責俄羅斯行動的印度和中國繼續購買俄羅斯原油。

受西方制裁後俄羅斯大幅折扣的誘惑，印度自2 月下旬以來至少購買了 1300 萬桶俄羅斯原油。

路透社彙編數據顯示，相比之下印度2021 年全年約為1600 萬桶。

以下是俄羅斯原油的當前和以前的買家（按字母順序）：

當前買家

希臘石油(HEPr.AT)

希臘最大的煉油廠約 15% 的進口依賴於俄羅斯原油。該公司本月早些時候從沙特阿拉伯獲得了額外的供應。

印度斯坦石油(HPCL.NS)

根據上週交易資料，印度國有煉油廠購買了 200 萬桶俄羅斯烏拉爾原油，用於 5 月裝貨。

印度石油公司 ( IOC.NS )

市場交易資料顯示，印度最大的煉油商於 3 月 23 日從(荷商)維多公司購買了 300 萬桶烏拉爾原油，用於 5 月交貨。這是印度石油公司自 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭以來第二次購買烏拉爾原油。

該公司還與 俄罗斯石油Rosneft 簽訂了一份合約，可以選擇在 2022 年再購買多達 200 萬噸（相當於約 1500 萬桶）烏拉爾原油。

ISAB煉油廠

義大利最大的煉油廠，由俄羅斯盧克石油控股的瑞士 Litasco SA 公司擁有，加工俄羅斯和非俄羅斯原油。

露娜（Leuna ）煉油廠

露娜Leuna 煉油廠位於德國東部，由法國 TotalEnergies擁有多數股權，通過 Druzhba 管道(德鲁兹巴输油管道)取得俄羅斯原油。

米羅 Miro

德國最大煉油廠，俄羅斯原油繼續佔Miro 約 14% 的進口量，該煉油廠的 24% 由 俄羅斯石油Rosneft (ROSN.MM)所有。

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）根本反對對俄羅斯石油和天然氣實施制裁。（圖／路透）



摩爾MOL（MOLB.BU）

匈牙利石油集團，一位公司消息人士告訴路透社，這家在克羅埃西亞、匈牙利和斯洛伐克經營三個煉油廠的匈牙利石油集團繼續通過 Druzhba 管道(德鲁兹巴输油管道)購買俄羅斯原油以及精煉產品。

匈牙利反對對俄羅斯石油和天然氣實施制裁。

納亞拉能源（NAYARA ENERGY）

印度私營煉油廠，俄羅斯石油公司(ROSN.MM)擁有部分股權，從貿易商托克購買了約 180 萬桶烏拉爾石油。

布爾加斯煉油廠（NEFTOCHIM BURGAS）

俄羅斯盧克石油(LKOH.MM)擁有的保加利亞煉油廠，該煉油廠繼續精煉俄羅斯原油，俄羅斯原油約佔其進口量的 60%。

PCK Schwedt煉油廠

德國 PCK Schwedt 煉油廠，俄羅斯石油公司(ROSN.MM)擁有 54%股權，其仍繼續通過 Druzhba 管道(德鲁兹巴输油管道)接收原油。

PERTAMINA印尼國家石油公司

印尼國家石油公司PT Pertamina (PERTM.UL) 正在考慮從俄羅斯購買原油，因為它正在為新改造的煉油廠尋找石油。

PKN Orlen (PKN.WA) 煉油廠

波蘭最大的煉油廠已停止在現貨市場上購買俄羅斯原油，轉而使用北海石油，但仍根據之前簽的合約依約採購烏拉爾原油。

該公司在立陶宛、波蘭和捷克共和國經營煉油廠，由於俄羅斯石油的折扣，其 3 月份的煉油利潤激增。

鹿特丹煉油廠

埃克森美孚(XOM.N)拒絕評論其位於鹿特丹的荷蘭煉油廠是否使用俄羅斯原油。

澤蘭煉油廠

荷蘭煉油廠，俄羅斯盧克石油擁有 45% 股權，拒絕就其是否使用俄羅斯原油發表評論。

前買家

▲英國石油（BP）表示，除非「對確保供應安全至關重要」，不再與俄羅斯簽訂新的協議。（圖／達志影像／美聯社）



英國石油公司(BP.L)

這家英國石油巨頭將放棄其在俄羅斯石油公司的權益，不再與俄羅斯實體簽訂新的在俄羅斯港口裝載的協議，除非「對確保供應安全至關重要」。

ENEOS

日本最大的煉油商(5020.T)已停止從俄羅斯購買原油，而根據先前協議簽署的部分貨物將在 4 月左右抵達日本。

埃尼（ENI.MI）

這家由義大利政府持股30.3% 的能源集團正在暫停購買俄羅斯石油。

而由ENI埃尼和俄羅斯石油公司投資的德國的拜仁石油煉油廠將不使用俄羅斯原油。

Equinor (EQNR.OL)

挪威國有能源公司已停止交易俄羅斯石油，因為它結束了在俄的業務。

GALP (GALP.LS)

這家葡萄牙石油和天然氣公司已暫停從俄羅斯或俄羅斯公司購買所有新的石油產品。

格倫科爾(GLEN.L)

這家全球礦業和貿易公司(其持有俄羅斯石油公司 0.57% 股份)表示，將繼續履行之前簽署的合約規定的義務，但「除非相關政府指示，否則不會就俄羅斯原產商品開展任何新的貿易業務」。

耐斯特 ( NESTE.HE )

這家芬蘭煉油廠與俄羅斯的石油合約到年底為止，但沒有簽訂任何新的供應協議。

PREEM

由沙特億萬富翁穆罕默德·侯賽因·阿穆迪 (Mohammed Hussein al-Amoudi) 擁有的瑞典最大煉油廠已“暫停”新的俄羅斯原油訂單，佔其採購量的 7% 左右，取而代之的是北海原油。

雷普索爾 ( REP.MC )

這家西班牙公司已停止在現貨市場購買俄羅斯原油。

▲相當指標性的殼牌石油，暫停採購俄羅斯原油。（圖／路透）



殼牌(SHEL.L)

這家全球最大的石油貿易商將停止購買俄羅斯原油，並逐步退出對所有俄羅斯碳氫化合物的參與。

Totalenergies

法國石油巨頭TOTALEnergies（TTEF.PA）不會簽署新合約，承諾在今年年底前停止購買俄羅斯原油和石油產品。

瑞士瓦羅能源

這家擁有德國拜仁煉油廠 51.4% 股份的瑞士煉油商表示，它不打算簽訂新的交易來購買俄羅斯原油。

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