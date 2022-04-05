烏克蘭「標槍飛彈」黑暗奇襲！俄軍戰車被炸飛　巨大火光直衝天

Ukrainian Javelin ATGM strike on a Russian vehicle.



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記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方公佈一段烏軍利用標槍（Javelin）反戰車飛彈，打飛一輛俄羅斯戰車的畫面。從畫面中可以看到，飛彈擊中後不僅爆炸產生巨大火光，車輛還直接被炸飛。不過，目前烏克蘭軍方並未透露這是在何地拍攝。

▲▼烏克蘭標槍飛彈擊中俄羅斯戰車冒出巨大火光。（圖／翻攝自推特）



根據《鏡報》報導，烏克蘭軍方在網路上公開一段攻擊影片，一枚英國提供的標槍反戰車飛彈在黑暗中朝著俄軍目標飛去，精準地打中目標，爆炸後冒出巨大火光，而俄軍的戰車也被炸飛到空中。

烏克蘭軍方表示，這次的襲擊是由「冬季戰役騎士」第28團第五預備役營的士兵所發動，使用的是標槍地對空導彈，「這就是標槍飛彈的攻擊方式，榮耀歸給烏克蘭！」根據影片顯示，拍攝時間是在4日凌晨，但軍方未透露拍攝地點。

▲烏克蘭士兵使用標槍反戰車飛彈系統。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯入侵烏克蘭超過40天，烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，在這段期間約有1.83萬名俄軍陣亡，「他們損失647輛坦克、1844輛裝甲車、330個火炮系統、107個多管發射火箭系統、54個防空作戰系統、147架飛機、134架直升機、1273輛機動車、7艘快艇、76個燃油箱、92架無人機和4個移動式短程彈道導彈系統。」