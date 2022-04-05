快訊／竹縣仁慈醫院再+13！衛生局緊急擴大採檢全院862人

▲0405新竹縣確診關聯圖。（圖／新竹縣政府提供）

記者黃孟珍、陳韻如／新竹報導

本土疫情持續擴大，指揮中心今（5）日宣布，新增216例本土案例，其中新竹縣有13例。對此，新竹縣政府表示，這13例為台中婚宴延伸某醫院群聚案，皆是居隔期間採檢陰轉陽，其中男性12人、女性1人，CT值分布16.3至41.1之間，10人為15樓病患、3人為14樓病患。醫院累計28人確診(14樓7人、15樓21人)，計有1位護理師、27位病患，醫院昨起擴大匡列全院員工及病患862人PCR採檢。

竹縣衛生局表示，醫院自3月30日即啟動四大感染管制措施:整棟醫院大規模消毒；依感染管制措施進行分艙、分流、分區，病房分區清消，落實院內隔離安置措施，以及確診個案分流照護；醫療服務降載，只出不進；另針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行擴大匡列採檢隔離並增加採檢頻率。

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衛生局指出，持續針對該醫院內病房及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢。昨4月4日起全面擴大採檢全院員工584人、病人數278人，共862人。

另外，竹縣衛生局獲報，桃園市案24605、新竹市確診者案24610在4月2日在竹北運動館有足跡，已進行消毒。呼籲若與確診者足跡重疊或收到細胞簡訊的民眾，請提高警覺。今日(4/5)持續協調大安醫院於急診室外設置免費社區篩檢站，時間分別從下午2時至5時，呼籲足跡重疊民眾盡速前往篩檢。

新竹縣長楊文科說，面對本土疫情持續升溫，請縣民朋友不必驚慌，接種疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，新竹縣在本週4月6日至4月10日期間，開設新冠疫苗多場次，提供莫德納、高端免預約隨到隨打，呼籲民眾完成3劑疫苗接種，獲取保護力。

楊文科提醒民眾，平時口罩請戴好、戴滿，勤洗手、消毒，保持好社交距離，落實個人防疫措施，配合實聯制，盡量避免人多擁擠場所，且務必全程戴好口罩，大家防疫一條心，共同守護社區家園。