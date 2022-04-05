　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

8歲小學弟上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」

▲▼8歲小學生上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」。（圖／翻攝bilibili）

▲小學生在網路上教演算法、寫程式。（圖／翻攝bilibili）

文／香港01

日前，大陸影音網站（bilibili）有多位小學生上網教演算法、寫程式，大陸網民直呼「知識圈競爭太激烈」「我小學還什麼都不會」。其中一名小學生B站博主更被清華大學計算機系教授認證，用的是他上課時的軟件。另一名小學生Vita曾和父親一同上過Apple上海的編碼課程，他在8歲生日時，蘋果CEO庫克更親自送上祝福。

日前大陸網民討論，B站知識區「內卷」（過度競爭）引發網民討論。「6歲用遞歸實現斐波那契數列、8歲開講神經網絡如何實現、小學生教編程」等案例，網民將這些大陸神童大致分為兩類，其中一類專門講解編成算法，另一類則是專攻組裝，不論是拆解手機晶片、換顯示器屏幕等都難不了他們。

▼北京清大的教授也說小孩很厲害。（圖／翻攝bilibili）

▲▼8歲小學生上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」。（圖／翻攝bilibili）

其中一個例子是6歲就開始講解演算法的博主「Ongo」。他從剛上幼兒園開始，就研讀清華大學出版，400多頁的《算法競賽入門經典》。後來Ongo開始寫代碼，講解遞歸、循環等各種編程知識也毫無問題，更會使用Python。而「8歲程序員治平同學」在講解影片時，使用清華大學計算機系教授馬少平課程使用的軟件，馬少平也轉發稱「小孩蠻厲害的」。

對此，也引發揠苗助長批評，認為這是逼迫小孩過度學習。不過亦有網民舉曾經參加過《最強大腦》、蘋果CEO庫克親自送上生日祝福的8歲程序員Vita為例，認為其實家長透過遊戲的方式引導小孩興趣，並沒有問題。

▲▼8歲小學生上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」。（圖／翻攝bilibili）

據了解，B站博主「小學生 Vita 君」從小時候就喜歡數字解謎、數獨遊戲，4歲時，他接觸到編碼啟蒙遊戲：「Lightbot」。上了小學後，Vita 又陸續接觸到一些更難的遊戲，比如《程序員升職記》等，一路玩到8歲，Vita 的爸爸決定要讓兒子從編程遊戲過渡到寫代碼。

要學習的軟件由Vita和他的爸爸共同選擇，Vita爸爸是程序員，曾參加過1999 年、2000年的信息學奧林匹克競賽，在他的引導之下，Vita在開始慢慢接觸算法和數據結構。當時才8歲的 vita，就已經有4年的編程經驗，開始在B站教學以及和網民交流。

▲▼8歲小學生上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」。（圖／翻攝bilibili）

Vita現在已經上四年級，他從8歲開始在B站發布編程學習短片。在小學二年級下半學期，vita 還跟著上海交大的公開課，學完了計算機組成與系統結構課，當時有許多網民盛讚「這個我大二才學」「小學生弄了我大學的畢業設計」

對於網民評論「卷中龍鳳」「卷中追卷 」，Vita爸爸則表示，並不是強壓孩子學習，「如果孩子有興趣，那麼我會給一些資源，引導他往上發展。但是我不想規劃孩子的人生，他以後要做什麼，那是他自己來思考的。」此外，他已將教程其開源出來放到GitHub上，供更多小學生和家長使用。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
「太陽花女神」罕曝近況！　捲賣淫案又吸毒離台灣
下午避開國道「11路段」！　國5這段時速不到20公里
名模求包養！　他花6萬僅「牽手+輕吻」怒告慘敗
姓名「有這2字」第2杯半價！　14家手搖優惠一次看
他曬小黃卡「4格疫苗蓋滿」！　網見接種組合驚呆
「最美高中生」長大了！　IG純欲照仙翻
烏「半裸女屍」遭烙印詭異卍字！　驚悚畫面曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海2021年GDP達4.3兆「坐穩龍頭」　武漢走出疫情經濟飆漲12%

持續封城！上海：實行「封閉生產」企業可生產經營

8歲小學弟上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」

上海疫情累計感染者超7.3萬人　全市核酸採樣2566.5萬人

華為再成立新10大軍團　動機竟與Google有關

廣東鋁工廠爆炸！　現場升10公尺高「巨型蘑菇雲」4死1重傷　

上海封城vs武漢封城　軍警醫護進駐數量相當...專家列4大不同

陸新增本土16412例「再創單日新高」　超9成是無症狀患者

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

上海2021年GDP達4.3兆「坐穩龍頭」　武漢走出疫情經濟飆漲12%

持續封城！上海：實行「封閉生產」企業可生產經營

8歲小學弟上網教寫程式！大學教授都認證「蠻厲害的」

上海疫情累計感染者超7.3萬人　全市核酸採樣2566.5萬人

華為再成立新10大軍團　動機竟與Google有關

廣東鋁工廠爆炸！　現場升10公尺高「巨型蘑菇雲」4死1重傷　

上海封城vs武漢封城　軍警醫護進駐數量相當...專家列4大不同

陸新增本土16412例「再創單日新高」　超9成是無症狀患者

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

信義區豪宅「哪區算一哥？」　一票秒選這裡最頂：很爽

10本4月號日雜推薦！電動按摩梳、迪士尼公主托特包豪華附錄全入手

美太平洋艦隊司令：履行防衛台灣承諾不能鬆懈

LIVE／疫情延燒「連5天本土破百例」　陳時中最新說明

日本最新2大景點開幕！玩具總動員主題飯店、Kitty巨型蘋果屋好想去打卡

曾捲跨國賣淫案又吸毒！　「太陽花女神」劉依函罕曝近況…已離台2年

廖乙忠對決黃子鵬　台灣運彩開盤看好桃猿

下午收假快避開國道11路段！　國5宜蘭到頭城時速不到20公里

陽光露臉助攻兒童節！日月潭於連假第3天　遊客翻倍達4.7萬人

奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

大陸熱門新聞

上海宣布繼續封城　2500萬人足不出戶

快訊／上海單日增1萬3354例！

工廠爆炸現「巨型蘑菇雲」4死1傷　

9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　她崩潰斥防疫：政策全亂

王喜拒用廁紙！原來港台認知大不同

大學女老師約男學生開戰　真相曝

陸傳嬰兒做PCR被捅死！警還原真相

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

上海封城vs武漢封城 軍警醫護進駐數量相當...專家列4大不同

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

8歲弟弟上網教寫程式！大學教授都認證

陸本土增1.6萬例「再創新高」

華為成立新10大軍團　動機竟與Google有關

夫肉身擋火護妻！夫妻傷重雙亡留3孩成孤兒

更多熱門

相關新聞

饅頭貓遭小學生上吸下聞！臉厭世

饅頭貓遭小學生上吸下聞！臉厭世

吸完之後精神飽滿！台南網友倪小姐家中飼養一隻波斯貓混英短貓的愛貓「咪嚕」，這天看到就讀小學三年級、一年級的兄弟超誇張，放學回家就抱著咪嚕「狂吸狂嚕」。倪小姐看著兒子被貓深深的樣子給笑翻，直呼「這是回家立刻進行的首要儀式......（翻白眼）」。

小學生帶200張人民幣百元現鈔到校發紅包 網笑：共富精神值得表揚

小學生帶200張人民幣百元現鈔到校發紅包 網笑：共富精神值得表揚

國小生英文連連看慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

國小生英文連連看慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

9歲女童被2男性侵　凶嫌是同校小學生

9歲女童被2男性侵　凶嫌是同校小學生

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

關鍵字：

寫程式小學生ongovita君

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

57萬YT「觸電網」無預警被下架

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面