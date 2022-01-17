工程師寫代碼把工作自動化！每天只要上班10分鐘　年賺248萬

▲國外一名工程師透過自己寫的程式將每日工作時間大幅縮短。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／綜合報導

國外一名工程師任職於律師事務所，自從疫情爆發後，就開啟了遠端工作的生活，然而他竟機智地寫出一個新程式，將所有工作內容都自動化處理，現在的他每天只需要花10分鐘打卡並檢查結果是否有問題，其他時間則是全部拿來打電動，坐領高薪。據悉，截至目前為止，他已經成功入帳9萬美金（約新台幣248萬元）。

根據boredpanda網站指出，這名工程師透露，自己在一間中型的律師事務所上班，主要負責將律所開庭用的資料數位化並上傳雲端。由於受到新冠疫情影響，他所任職的律師事務所也開始啟動了遠端工作，因此原本每天要到公司待滿8小時的他也開始了在家工作的生活。

▲自從疫情開始，這名工程師就開始居家上班。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



工程師自爆，開始居家上班後，他花了整整1個星期的時間來寫一個新的程式，並持續測試將程式優化，最後終於完成一個從抓取文件到上傳雲端全都能自動完成的系統。如今的他每天只需要在上下班時間打卡，然後啟動程式，最後在花個10分鐘的時間檢查結果有沒有出錯，剩下的時間便可以自由運用，做任何他想做的事，還能快樂打電動。

雖然他曾經覺得自己是薪水小偷，好像在詐騙公司，不過他最終也說服了自己，畢竟的確是靠自己的力量設計出這個程式，並且有確實完成自己的工作任務，而這些都是律師事務所以前無法做到的。他直言，「所有人都開心，沒人受到傷害！」

有網友也好奇，既然工程師能寫出這麼厲害的程式，為何不乾脆把程式賣掉，大賺一筆。但工程師直言，其實這個程式非常簡單，甚至不太值錢，不過一旦有一天公司因為程式的事情要將他開除，他也會把毫不留情地這個程式帶走。

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