小學生帶200張人民幣百元現鈔到校發紅包　網笑：共富精神值得表揚

記者魏有德／綜合報導

江蘇蘇州一名二年級的小學生近日開學報到時，從書包裡拿出一大疊超200張百元人民幣現鈔，要給老師和同學們發紅包，讓老師傻眼。影片在微博傳開後，不少網友認為，小朋友的金錢觀念必須再教育，也有網友揶揄地表示，「共同富裕的精神值得表揚」；「共同富裕牢記心中」；「中央共赴精神的典範」。

▲蘇州一名小學生帶著2萬多元人民幣現鈔到學校要發紅包給老師和同學。（圖／翻攝澎湃視頻，下同）

《澎湃新聞》報導，江蘇蘇州一位二年級小學生13日開學報到時，帶兩萬餘元現金給老師和同學們發紅包。學生家長表示，這筆錢是他和姊姊的壓歲錢和回家過年剩下的一點錢，本來放在抽屜裡，想等到開學後拿去存，「誰知道他開學那天裝書包裡也沒跟我講一聲。」

小學生到學校後，將整疊錢拿出來當紅包要發給老師及同學，老師在傻眼之餘，連忙通知其家長這個情況。家長無奈地表示，「老師打電話說，你孩子怎麼帶了一大把錢，孩子才8歲，對金錢比較沒有觀念，他自己也意識到事情的嚴重性，會再教育教育。」

對此，不少網友留言表示，「小朋友壓歲錢還真多」；「我缺這樣的朋友」。也有網友認為小學生的行為符合國家未來方針，稱其為「共同富裕的典範」，雖然是兒戲，共富精神應該可以拿個獎牌。