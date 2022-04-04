文策院出訪法國2人確診！董事長丁曉菁PCR陽性　症狀和處置公布

▲為拓展台灣內容產業在國際上的市場，文策院董事長丁曉菁出訪法國確診。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

文策院為協助台灣內容產業拓展銷售通路、開發潛在國際市場，近參加歐洲最大電視劇集展「Series Mania」以及多項國際工作坊，進行多種洽談合作；不過至上機前，包括董事長丁曉菁在內，有2位同仁提供的48小時內PCR篩檢結果為陽性確診，目前暫時留在原住宿地休養。

文策院表示，此次行程鎖定國際影視知名單位，進行業務拓展及洽談，建立產業資金、通路、人才的全球合作契機，一行已於日前圓滿成功。不過至上機前，包括董事長丁曉菁在內，有2位同仁提供的48小時內PCR 篩檢結果為陽性。

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文策院在得知檢驗結果的第一時間，即聯絡台灣駐法代表處，以法國當地的程序因應。由於2人目前皆為輕症，僅有類似感冒之症狀，目前皆暫時留在原住宿地休養。

▲文策院董事長丁曉菁（右），日前與歐洲最大電視劇集展「Series Mania」大會簽署備忘錄，拓展台灣內容產業在國際上的市場。（圖／文策院提供）

文策院說明，文策院以影視、未來內容及數位漫畫等產業為方向，規劃歐洲市場拓展及業務開發專案，此次參加歐洲最大電視劇集展「Series Mania」，不僅與大會簽署官方合作備忘錄，串連歐洲國際資金對接台灣製作團隊，更代表台灣與英、義、愛沙尼亞、法國等代表，受邀參與「里爾高峰論壇（Lille Dialogues）」介紹台灣是亞洲最佳合作夥伴，獲國際8家指標媒體主動報導；並前往巴黎，與法國「三洲影展暨南方製片工作坊」（簡稱南特影展）簽署「合作備忘錄（MOU）」。

由於國際商旅限制已逐漸放寬，全球疫苗施打率已逐漸提升，文策院表示，在考量台灣文化產業建立海外市場連結之合作機會，安排此行。該團行程為3月22日至31日，行前每人皆需提供已施打三劑（含）以上之國際認可疫苗接種之證明。文策院感謝各界關心，將依照台、法兩地防疫規定，待檢驗結果符合上機規定後，即可返台。