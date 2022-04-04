友人透過門縫一看…老闆娘跟男「店內全裸連結」被拍　警方出面了

▲友人透過鐵捲門拿起手機偷拍還外流。（鐵捲門示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一間涼麵店老闆娘日前白天在店內跟一名男子全裸激戰，友人透過鐵門將過程拍下並外流到網路上，各大社群網友持續瘋傳，影片中的女主角看到自己的「壞壞片」，2日火大跑去派出所報案提告，要偷拍的友人以及其他散播影片的網友付出代價。

▲該間涼麵在當地小有名氣，老闆娘的美豔外型也是大家討論的重點之一。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

據了解，該名擁有前凸後翹的火辣身材，且外型出眾的老闆娘，原本在上個月底邀請友人到店內作客，友人抵達店門外，透過鐵捲門的投信口看到老闆娘正在跟一名男子在店內發生性關係，友人不動聲色，拿起手機將整個過程拍下。

但因為影像清楚拍下店名以及地址等資訊，老闆娘看到網路瘋傳的影片後，本月2日上午8點多跑去派出所對友人以及網友提告「妨礙秘密」。警方表示，目前已完成受理並經被害人指認犯嫌完畢，將儘速通知犯嫌到案說明。

該名老闆娘過去因為美艷外型而被討論，前年跟有瘋狂粉絲跑去跟老闆娘示愛，除了要求看電影，還把自己的褲子脫下，嚇得老闆娘急忙報警並提告性騷擾。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音或其他物品，或公然陳列、或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

▼網友透過google評論表達對老闆娘的支持，希望這起風波快點落幕。（圖／記者陳雕文翻攝）