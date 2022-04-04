侯友宜提「不清楚積極防疫」　陳時中：不知道怎麼做請來文

▲地方首長表示不清楚積極防疫如何做，指揮官陳時中表示：不清楚請來文。（圖／指揮中心提供）



記者林育綾／台北報導

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日再次強調，現在以正常生活為原則來防疫，關於新北市長侯友宜提出「不清楚積極防疫如何做」，陳時中回應，相關公文都已經出去了，如果覺得不夠清楚就來問，「請來文，我們會一一解答」。

中央流行疫情指揮中心今日記者會有媒體提到，新北市長侯友宜以及台北市長柯文哲，都對於「新台灣模式」提出質疑，表示相關積極防疫做法不清楚，希望指揮中心能說得更明白。陳時中表示，現在就是以「正常生活」為前提來防疫，因此不會有封城問題，也說「口罩戴好定義很困難嗎？我們都有列出來哪些情況需要戴，哪些不用，都是清楚的，社交距離也很清楚。」

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另外關於疫苗施打、提高覆蓋率，陳時中也表示都很清楚，尤其對於高齡者施打疫苗的鼓勵方面，他稱讚地方政府都有提出配合措施，也做得很好。而藥物整備擴大方面，前提是時效長就買得多，時效短就不敢買太多，效期無期限的能買多少就盡量買，這些決策都很清楚。

而關於自主應變，他認為每個單位都要去做，也都要設立防疫長，不能說自己「不知道怎麼做」，大家都要不斷練習，要怎麼掌握清楚是每個單位都要做，包括像是接觸者、非接觸者怎麼做，一步步都是要練習「起而行」，不是光用講的。

在簡化疫調方面，如何區分第一層、第二層，在有餘力之下可以做得更多；但疫情確診人多時，要怎麼把第一和第二層即時分出來，輕重症如何分流等，現在都在做。

陳時中強調，大家如果說不知道怎麼做，就應該來問，如今相關公文也出去了；但如果對執行細節有問題，還是不知道怎麼做，需要跟指揮中心來釐清，「請來文，我們會一一解答。」或是有意見、有需要，也都可以透過每週地方會議時跟區管提出，大家開會討論看怎麼做更好；有很多管道都可以詢問，而不是一句不清楚、不知道、無所適從，大家都要一一弄了解。