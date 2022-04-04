美菲舉行「最大規模」軍演　王毅會晤菲外長：雙方要冷靜妥善管控分歧

▲大陸國務委員兼外長王毅與菲律賓外長洛欽在安徽舉行會談。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

美軍自3月28日起和菲律賓軍方舉行號稱歷來「規模最大」的軍事演習，被外界認為是在對南海問題「示威」，同時，菲律賓外長洛欽也前往大陸安徽屯溪訪問，與大陸國務委員兼外交部長王毅進行會談。王毅表示，大陸始終將菲律賓放在周邊外交的優先位置，對菲奉行的睦鄰友好政策保持著延續性和穩定性，「雙方要排除干擾，冷靜妥善管控分歧，不使其影響中菲關係大局。」

▲大陸國務委員兼外長王（圖右）與菲律賓外長洛欽（圖左）。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅認為，中菲有著上千年友好交往歷史，作為近鄰，雙方應相互尊重、相互體諒、相互信任、相互支持，杜特蒂總統執政以來，堅定奉行對華友好政策，推動中菲關係走出低谷，邁上正軌，「中方願同菲方加快推進基礎設施重點項目建設，助力菲『大建特建』取得更多成果，也願繼續根據菲方需要提供新冠疫苗援助，加強公共衛生合作。」

▲美菲聯合軍演。（圖／路透）

中菲雙方會談時值美菲「肩並肩」聯合軍演，這場年度軍演出動近9000人，為歷來規模最大，透露出美菲在南海複雜情勢下，持續加強安全合作的決心。訪問大陸的洛欽也在會談中和王毅就南海議題交換意見。

王毅指出，大陸願以《南海各方行為宣言》簽署20週年為契機，匯聚和平穩定共識，加快推進「南海行為準則」磋商，共同致力於將南海建設為和平合作之海，「當前尤應防止因舉措不當干擾甚至損害兩國關係及南海穩定。」

洛欽則表示，菲律賓將繼續積極支持並參與高質量共建「一帶一路」，並與大陸不斷深化各領域互利合作，為地區發展繁榮共同作出貢獻，在南海問題上，「菲方願同中方加強溝通，共同努力。」