摩斯兒童節免費換薯餅！新推植物肉「蔬食堡」限時優惠一次看

▲摩斯推出新品，世界地球日享優惠。（圖／摩斯漢堡提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡在世界地球日前，推出2款植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，4月起還有多種優惠組合。今（4）日兒童節也推出繪畫活動，只要向店舖索取「同樂會繪圖紙」，再將完成後的繪圖紙出示給門市人員，即可免費兌換方塊薯餅1份。

摩斯漢堡4月起推出多樣新品，其中「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」選用100%植物成分漢堡排，搭配蕃茄、萵苣、千島醬，夾入鬆軟麵包或來自摩斯安心智慧農場的奶油萵苣。100%植物成分漢堡排使用豌豆蛋白搭配植物原料，並以天然甜菜調配肉的鮮紅色，不含動物成分、基改原料、人工色素、防腐劑等，是友善環境的蔬食美味好選擇。

另外同步推出「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」，植物肉更換為多汁鮮嫩紐西蘭牛肉，提供更多美味選擇。還有邁入春夏季節，推出酸甜的沁涼飲品「冬瓜檸檬蒟蒻冰茶」售價75元，嚴選台灣冬瓜，搭配屏東盛產的綠檸檬提味，冬瓜的香甜與清爽檸香相輔相成，呈現多層次的酸甜馥郁，是洋溢復古風味的冷飲。

▲「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」。



此外深受消費者喜愛的早餐「照燒青梅豬排堡」及「咕咕雞堡」好評回歸，咕咕雞堡售價60元，以鮮甜多汁的洋蔥雞肉，搭配清脆爽口的高麗菜絲，再淋上酸甜的摩斯桔香千島醬；照燒青梅豬排售價65元，金黃酥脆的炸豬排，裹上甘醇香甜的醬燒梅醬，搭配清脆萵苣以及新鮮牛番茄，兼具口感與飽足感，滿足一日所需的元氣。早餐另有「樂活嫩雞沙拉」嚴選鮮嫩國產雞胸肉、營養美味的水煮蛋、白花椰菜米與藜麥，搭配口感嫩脆的奶油萵苣，滿足健康又飽足的輕食享受，售價89元，套餐加購價84元。

為響應世界地球日，摩斯漢堡推出限時優惠，首波於4/1至4/15推出蕃茄吉士蛋堡+冰紅茶(L)原價70元，優惠價65元，超級大麥杏鮑菇珍珠堡+冰紅茶(L)原價120元，優惠價100元。

第二波於4/16-4/30推出摘鮮綠樂活牛肉堡+冰紅茶(L)原價125元，優惠價95元，摘鮮綠摩力樂活蔬食堡+冰紅茶(L)原價155元優惠價125元，邀您一起吃蔬食，綠色新生活永續愛地球。另外於4/1至5/15期間，凡在MOS Order APP上購買指定套餐，享優惠價與抽獎機會。以註冊會員MOS卡點購APP專屬指定餐點，即可抽價值萬元的「OSIM智能腿樂樂2」（3組）。

▲摩斯響應世界地球日推出優惠。（圖／摩斯漢堡）



為了歡慶兒童節，摩斯漢堡於即日起至4/10推出MOS同樂會活動，活動期間推出2組優惠餐，「獨享餐」有摩斯鱈魚堡、搭配黃金地瓜薯(L)、摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁及蒟蒻，原價200元，優惠價179元；「歡暢組」有摩斯鮮乳、摩斯蘋果汁、摩斯柑橘綜合果汁、蒟蒻任選3入原價105-120元，優惠價100元，凡臨櫃購買優惠餐即加碼享抽抽樂一次，有機會獲得免費大杯冰紅茶1杯、方塊薯餅1份、禮袋1個、或同樂會貼紙1份等獎項。

同時也推出繪畫活動，只要向店舖索取「同樂會繪圖紙」，再將完成後的繪圖紙出示給門市人員，即可免費兌換方塊薯餅1份，而將完成的繪圖紙拍照上傳Facebook或Instagram，還能參與抽獎，有機會獲得千元摩斯卡。

▲摩斯推出新品，世界地球日享優惠。（圖／摩斯漢堡）

而人氣速食店麥當勞即日起至4月19日祭出「10塊麥克雞塊買1送1」限時優惠，凡使用歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼「10NUG」，即可享有小確幸。

肯德基則祭出「預訂快取」優惠，只要使用預訂快取服務買XL套餐可用1元加購香酥脆薯，買桶餐加1元則可再吃咔啦脆雞1塊。

漢堡王即日起至5月29日祭出最新「豪氣霸王省限定優惠券」，這次一共有7大系列共42款優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

▼漢堡王最新「豪氣霸王省限定優惠券」狂省3000元。（圖／業者提供）

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