600元花了沒？藝FUN券效期倒數一個月！這天前打開APP可自動更新

▲藝FUN券使用期限倒數一個月！3/29中午12點以前打開APP可自動更新。（圖／記曾筠淇攝）

記者林育綾／台北報導

藝FUN券使用期限將於4月30日晚間11點59分截止，文化部今（28）日提醒，目前實體及線上超過1萬8千個店家可使用，提醒民眾把握僅剩的最後一個月；另外因應藝FUN NEXT APP系統憑證更新，使用者及店家在3/29中午12點以前，打開APP即可自動更新。

此波藝FUN券發行約314萬份，截至3月28日領券近275萬份，領券率約87%，使用金額約11.6億元。文化部表示，近期已全面寄發簡訊及E-mail提醒民眾領取及使用藝FUN券，尚未領券的數位藝FUN券中籤者，可至手機應用程式商店下載「藝FUN NEXT APP」，依APP首頁的帳號密碼指示登入，點擊「查詢中籤結果」即可領券；紙本藝FUN券中籤者，可持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費即可至櫃台向店員領取。

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因應藝FUN NEXT APP系統憑證更新，使用者及店家於3月29日中午12點前，打開APP即可自動更新；未即時自動更新者，仍可至App Store（ios）或Google Play（Android）手動下載更新即可順利使用。

▲目前全國有超過1萬8千家藝FUN券適用店家。（圖／高雄市文化局提供）

文化部表示，「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」加碼活動也進行到最後階段，歡迎民眾在4月30日前至全國博物館、地方文化館、工藝創作銷售場域店家體驗消費，透過「藝FUN NEXT」APP掃描店家QR Code並打卡，每次消費即獲得一次抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），有機會在5月份抽中工藝大師作品或博物館文創商品。

目前全國有超過1萬8千家藝FUN券適用店家、線上藝文預購票券節目及設計師商品，還有超過百家藝文店家主動祭出折扣、滿額贈等獨家好康，詳細活動資訊與合作店家清冊，可上藝FUN NEXT官網查詢。