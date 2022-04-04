外媒指中方對烏克蘭實施網路攻擊　駐英大使：刻意「造謠抹黑」

▲烏俄戰爭仍未落幕。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國《泰晤士報》日前報導指出，中國就烏克蘭實施網路攻擊。對此，中國大陸駐英國大使館發言人批評是「一派胡言」，存在大量失實、刻意歪曲甚至造謠抹黑。

據中國大陸駐英國大使館官方網站今（4）日消息，《泰晤士報》近日刊登報導稱，烏克蘭情報部門指責中國曾在俄羅斯採取軍事行動前夕，對其實施大規模網路攻擊。

對此，駐英使館發言人指出，《泰晤士報》一段時間以來的涉華報導存在大量失實、刻意歪曲甚至造謠抹黑，這是嚴重違反新聞職業道德和誤導讀者。

發言人重申，在烏克蘭問題上，中國始終是世界上維護和平的力量，一貫維護和平、反對戰爭，根據事情是非曲直採取客觀公正的態度，獨立自主地確定政策立場。

他指出，中方還提出解決烏克蘭危機的方案，當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，儘快實現停火止戰，避免局勢進一步惡化；長遠之道要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，通過談判真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，實現歐洲大陸的長治久安。

他最後強調，中方絕不接受任何外來脅迫或壓力，堅決反對任何針對中國的猜忌或無端指責，「中國始終站在和平的一邊，始終站在歷史正確的一邊。」