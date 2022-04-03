清明連假不鬆懈！北市7大篩檢站繼續服務　有異狀就來篩

記者陳家祥／台北報導

台北市2日新增18例本土個案、12例境外移入，本土案例分別居住於萬華區4例，南港區、松山區、北投區、內湖區、大安區、大同區及士林區各2例。由於近日的本土確診個案「均勻」分散在各行政區，也讓市長柯文哲大為苦惱，增添防疫的難度。而清明連假到來，柯文哲也提醒，連假期間7大公費篩檢站仍照常開放，不受假期影響。

傳染力強的Omicron在2022年正式侵襲台灣，於此同時，過去嚴格的邊境封鎖也開始逐步解封、縮短隔離天數，在境外移入確診個案不斷增加情況下，本土確診數終於爆發，等於邊境防守被「開洞」，到2日時更來到今年新高的160例。

隨著4天的清明連假到來，國內防疫單位無不嚴陣以待，期盼連假出遊潮不要帶來更嚴重的疫情傳播。儘管北市疫情不向其他縣市一樣嚴重，但柯文哲也坦言，每天有90萬人進來台北市上班上課，全台灣各地都可能來，「來台北看病、上課，還是會把病毒帶進來，沒辦法」。

柯文哲有提醒，清明連假期間，台北市的7個篩檢站，不受假期影響，周一到周五早上仍然開放免費篩檢，鼓勵民眾要提高警覺，若察覺有異狀的話，要主動前往篩檢。

根據台北市衛生局規劃，北市共有聯合醫院體系的中興院區、和平院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區以及萬芳醫院、關渡醫院等，7家醫院提供免費的PCR篩檢服務。

衛生局指出，PCR篩檢服務僅網路掛號預約，不接受現場掛號，請有需求之民眾至各聯合醫院網路掛號系統，線上預約取號，並於指定時間至現場篩檢。篩檢報告查詢於48小時後，請上全民健保行動快易通查詢。