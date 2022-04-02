女子半身出車窗大玩「天女散花」　詭異行徑讓後方駕駛嚇壞

▲一名女子將半身伸出窗外，甚至對後方車輛亂丟垃圾，已違反道路交通管理處罰條例。（圖／翻攝自爆料公社）



圖文／CTWANT

搭乘汽車時，手腳甚至頭身不能伸出窗外是基本常識，但近日就有網友將一支影片上傳到爆料公社APP中，內容中一名女子詭異地探出半身，朝後方車輛「天女散花」丟出垃圾，可怕舉動也嚇翻網友。

一名網友在爆料公社APP放上一部影片，影片中一名女子在前方車輛對後方車輛丟擲垃圾，她的身體更是從車窗竄出，畫面看似相當驚人，也讓網友感到驚悚及害怕。

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網友轉發影片後發文表示，「後座乘客探出半個身體並且亂丟垃圾，這種行為不該罰嗎？前車女子將半個身體探出車窗外，對著後面車輛嘻鬧，製造垃圾等行為，甚至前車在行進中，也將半個身體探出來，不覺得危險嗎？或是覺得這種行為舉止很好玩？台灣法律不管一下嗎？」。

▲這名女子疑似是在後方熟識車輛玩，但行為卻非常危險且亂丟垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）



事實上，根據道路交通管理處罰條例，規定人頭手身體，是不可以伸出車窗，否則會處罰三千元以上，一萬八千元以下的罰鍰。另外亂丟垃圾依據廢棄物清理法，第27條及第50條規定，違規棄置垃圾可處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，同年度第1次罰鍰1200元；第2次罰鍰2400元；第3次罰鍰3600元；第4次罰鍰4800元；第5次以上罰鍰6000元。

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