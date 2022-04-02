4月運勢火火旺！各業皆興經濟回穩　這生肖「福氣滿分」

圖文／CTWANT

壬寅年農曆3月（國曆2022.04.01-2022.04.30）萬象更新、經濟復甦，人生後運規劃師徐震諒老師指出，本月份的先天氣命為木生火-相生，代表雨過天晴、萬物回歸；後天運勢則為火火旺-相生，則是各行各業皆興，經濟回穩。12生肖中，又以生肖鼠、兔、蛇、雞、豬運勢最佳，掌握本月份的好運勢，各方面都能得到不錯的。

貴人運最佳 生肖鼠

三合吉星高照，金匱、華蓋兩吉星的加持下，貴人扶助，財喜盈門，遇到困難也能迎刃而解，只要不貪圖非份之想，本月將是順遂之月。尤其是讀書的學子，本月份將有好成績，好好努力、把握機運更有深造的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財運最佳 生肖兔

生肖兔本月財星入庫。尤其太陽星高照，男性朋友的運勢更為順暢。在生財的月份，凡事更需三思而後行，倘若愛慕虛榮、目中無人，甚至是非不分，容易破壞好運道反而惹禍上身。

福氣最佳 生肖蛇

在天喜、天德、解神等吉星的照耀下，生肖蛇本月份福氣滿分，逢凶化吉，並有吉慶之事。但因虎年歲運有病符纏身，即使本月份運勢再佳，仍要注意飲食衛生習慣，保持身體健康。虎年紅鸞星動，有機會遇到對的另一半，桃花運旺盛更要潔身自愛，小心沾惹上不必要的感情糾紛。

事業運最佳 生肖雞

喜逢六合，更有紫微、解神吉星照臨，諸事按步就班自有貴人相助，本月份極適合事業生意拓展，保持平常心、勿躁進投機，穩定中求發展便可大展鴻圖。

總運勢最佳 生肖豬

德星降臨，大吉大利。諸多貴人當中，又以來自母親那方親人的協助最多，平時若善心積德，更可名利雙收。財運旺盛更需低調，謹慎交友、注意爛桃花近身，小額捐款可防破財喔。

▲人生後運規劃師徐震諒老師分析農曆3月、國曆4月運勢。（圖／徐震諒提供）



延伸閱讀

▸ 清明養生1／百病齊發！中醫門診量暴增5成 4原則顧好「一整年健康」

▸ 真實「安娜貝爾娃娃」靈異事件 夫妻看監視器驚見詭娃「自己轉頭向前傾」

▸ 嫁進「醫師世家」連生3子仍被罵 小姑千字暖挺大嫂曝家族內幕