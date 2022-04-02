　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車騎上人行道...波蘭記者愚人節再度發文 　陳其邁：絕對開罰

記者邱中岳／台北報導

高雄部分機車族經常將機車停上人行道，住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski先前發文引發迴響後，再度於推特PO出一段5秒鐘的影片，影片中機車騎士騎在人行道上，甚至還對行人按喇叭逼車讓路，高雄市長陳其邁表示，把人行道當作機車道的使用非常的不應該，警方也會持續的來執法。

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特PO出一段5秒鐘的影片，抱怨機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路。

▲▼Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski）

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski）

[廣告]請繼續往下閱讀...

波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski平時會透過推特分享在台灣生活的點點滴滴，但在7日一篇PO文中，他罕見抱怨道，雖然不喜歡用推特來抱怨，不過，高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾，也是嚴重錯誤的行為。

沒想到又在4月1日當天再度發文，又發現騎士將機車騎上人行道，直接在人群裡面穿梭，整個畫面相當驚險，讓波蘭記者感到相當無言，且還直接標註高雄市政府，讓陳其邁決定出面說話。

高雄市長陳其邁表示，人行道，本來就是應該是給行人來使用，騎車上去尤其在上面有一個開快車，把人行道當作機車道的使用非常的不應該，警方也會持續的來執法。也希望說民眾務必要尊重行人的使用人行道權益。

因為在人行道上，通常行人在行走的時候，對於自身的保護相對來講會有比較低，所以人行道就是給行人使用，所以也希望說，市民朋友能夠在人行道的時候，能夠遵守我們的相關的一個規定。不要把人行道當機車道使用，市政府絕對會開罰。

高雄式騎法慘了！飆人行道逼讓路挨波蘭記者怒轟

ET快訊
LIVE／新北增52例全台最多　侯友宜最新說明
本土連日破百「連假後恐升級？」　陳時中：會採特殊手段預防
快訊／首例變異株「XE」侵台！　病狀曝光
陳時中：99.7%都輕症　中重症1人死亡
本土+160創新高！　「輕症分流」措施公布
台中婚宴「基因定序出爐」！　再增7人確診
基隆小吃店+42！　陳時中：仍在增加
快訊／雨彈狂轟！　3縣市發布大雨特報
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東保5員警高雄執勤確診　足跡：宗教聚會、佳冬粄條店

LIVE／基隆爆增42例！　林右昌最新記者會說明

舞蹈老師傳播鏈定序出爐！與大潭電廠相同　地緣關係恐還有隱藏個案

4個月1370例確診「重症人數曝光」！　網一看狂喊：還不共存

爽住渡假房回家秒換負壓隔離病房　超衰情侶檔遊阿里山確診

機車騎上人行道...波蘭記者愚人節再度發文 　陳其邁：絕對開罰

清明連假「西螺服務區大爆滿」　停車場匝道湧排隊車潮！

本土案連日破百「連假過後恐升級？」　陳時中：會採特殊手段預防

首例變異株「XE」侵台！指揮中心：境外移入案驗到　個案病狀曝光

本土境外雙創新高！　陳時中：99.7%都輕症「快打疫苗」

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

屏東保5員警高雄執勤確診　足跡：宗教聚會、佳冬粄條店

LIVE／基隆爆增42例！　林右昌最新記者會說明

舞蹈老師傳播鏈定序出爐！與大潭電廠相同　地緣關係恐還有隱藏個案

4個月1370例確診「重症人數曝光」！　網一看狂喊：還不共存

爽住渡假房回家秒換負壓隔離病房　超衰情侶檔遊阿里山確診

機車騎上人行道...波蘭記者愚人節再度發文 　陳其邁：絕對開罰

清明連假「西螺服務區大爆滿」　停車場匝道湧排隊車潮！

本土案連日破百「連假過後恐升級？」　陳時中：會採特殊手段預防

首例變異株「XE」侵台！指揮中心：境外移入案驗到　個案病狀曝光

本土境外雙創新高！　陳時中：99.7%都輕症「快打疫苗」

屏東保5員警高雄執勤確診　足跡：宗教聚會、佳冬粄條店

LIVE／基隆爆增42例！　林右昌最新記者會說明

舞蹈老師傳播鏈定序出爐！與大潭電廠相同　地緣關係恐還有隱藏個案

靈異「鬼娃」驚悚影片曝光！玩偶3階段自己轉頭彎腰　詭異來歷成謎

4個月1370例確診「重症人數曝光」！　網一看狂喊：還不共存

上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

爽住渡假房回家秒換負壓隔離病房　超衰情侶檔遊阿里山確診

軟嫩好吃飄迷人肉香！爽嗑嘉義溫體牛肉鍋　麻油炒牛肝邪惡度爆表

運價連跌11周仍比去年同期高73%到117% 　中遠海控首季獲利估年增79%

台南40分鐘高空煙火秀明登場！還有壯觀12門蜂炮　爽逛120攤市集

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

增160例本土、244例境外移入「雙創新高」

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

若確診破千人！前台大醫曝別慌「3個救命關鍵」

妹子理想身高？一票愛爆「1範圍」：都長腿

160例本土「分佈14縣市」　新北+52最多

校護急救瀕死高3生回魂　怒控同事「改單」霸凌

快訊／高雄本土+9！　疫調足跡曝光

錯過阿妹演唱會！衰妹搭不到高鐵「噴1萬1600元」

清明連假首日「病例破百」？　陳時中14:00說明

旅客塞爆高鐵台南站 大罵：愚人節開玩笑嗎？

清明4禁忌要小心　命理師曝5轉運秘訣

水泥塔倒塌！機跳車狂奔10秒…遭煙塵吞沒

世新籃球員PO「外流影片」拉票！網氣炸狂罵

更多熱門

相關新聞

恐怖Ct值曝　高雄情侶遊花東返家4天確診

恐怖Ct值曝　高雄情侶遊花東返家4天確診

高雄市有一名40多歲男子，今年3月25日到28日期間到花東旅遊，但沒想到回來之後出現發燒症況，診所醫生請他到大醫院採檢確診為陽性，而且Ct值很低為15.9，所以衛生局匡列追蹤，又發現跟他一起前往花東旅遊的家人也確診，Ct值為32.8。

即／防清明連假傳播風險　陳其邁下令：掃墓禁入塔　

即／防清明連假傳播風險　陳其邁下令：掃墓禁入塔　

快訊／高雄增9例！　確診足跡：小北、全聯入列

快訊／高雄增9例！　確診足跡：小北、全聯入列

母親男友伸狼爪！　16歲姐姐挺身救妹

母親男友伸狼爪！　16歲姐姐挺身救妹

王美花金口靈驗神準　高雄1800戶停電原因曝

王美花金口靈驗神準　高雄1800戶停電原因曝

關鍵字：

高雄人行道開罰

讀者迴響

熱門新聞

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

增160例本土、244例境外移入「雙創新高」

眾量級愚人節「宣布大事」！

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！

若確診破千人！前台大醫曝別慌「3個救命關鍵」

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

妹子理想身高？一票愛爆「1範圍」：都長腿

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面