機車騎上人行道...波蘭記者愚人節再度發文 　陳其邁：絕對開罰

記者邱中岳／台北報導

高雄部分機車族經常將機車停上人行道，住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski先前發文引發迴響後，再度於推特PO出一段5秒鐘的影片，影片中機車騎士騎在人行道上，甚至還對行人按喇叭逼車讓路，高雄市長陳其邁表示，把人行道當作機車道的使用非常的不應該，警方也會持續的來執法。

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特PO出一段5秒鐘的影片，抱怨機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路。

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski）

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波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski平時會透過推特分享在台灣生活的點點滴滴，但在7日一篇PO文中，他罕見抱怨道，雖然不喜歡用推特來抱怨，不過，高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾，也是嚴重錯誤的行為。

沒想到又在4月1日當天再度發文，又發現騎士將機車騎上人行道，直接在人群裡面穿梭，整個畫面相當驚險，讓波蘭記者感到相當無言，且還直接標註高雄市政府，讓陳其邁決定出面說話。

高雄市長陳其邁表示，人行道，本來就是應該是給行人來使用，騎車上去尤其在上面有一個開快車，把人行道當作機車道的使用非常的不應該，警方也會持續的來執法。也希望說民眾務必要尊重行人的使用人行道權益。

因為在人行道上，通常行人在行走的時候，對於自身的保護相對來講會有比較低，所以人行道就是給行人使用，所以也希望說，市民朋友能夠在人行道的時候，能夠遵守我們的相關的一個規定。不要把人行道當機車道使用，市政府絕對會開罰。

高雄式騎法慘了！飆人行道逼讓路挨波蘭記者怒轟