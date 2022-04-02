母親男友伸狼爪！　16歲姐姐挺身救妹...嬤：以後注意點就好

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社會 社會焦點 保障人權

媽媽、外婆都不管！母親男友伸狼爪 16歲的姐姐挺身救妹

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄李男因數次猥褻女友中度智能障礙且未成年的女兒，經高雄地院審理，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處李男有期徒刑1年4個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對年僅13歲和16歲的姊妹，在父母離異後與媽媽共同生活。因媽媽與李姓男子交往，經常被媽媽帶往李男住處。李男欺負妹妹(化名小美)是中度智能障礙無法自我保護，於109年4月和5月在住處撫摸小美胸部和私處，姐姐為保護妹妹，告訴老師才揭發此事。經高雄地院審理，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處李男有期徒刑1年4個月。

判決書指出，姊妹倆經常在周末被媽媽帶去李男住處，李男會對姊妹倆上下其手，姊姊因為會反抗而未得手，且事後也拒絕再去李男家，但小美因為有中度智能障礙而不知反抗，姊姊因擔憂妹妹繼續被欺負，將此事告知安親班老師，全案才曝光。

姊姊指認，她親眼看到李男把手伸進妹妹的褲子內摸下體。當時李男見她發現，才把手縮回去，她趕緊叫妹妹坐到自己身邊；而後妹妹上完廁所，又坐回李男旁邊，她又看到李男在摸妹妹的胸部，整個過程媽媽就背對著他們躺在床旁邊的長椅子上，她趕緊叫妹妹坐到媽媽身邊。

小美也指認，媽媽會帶姐姐和自己去李男家，李男會趁看電視的時候，「故意將手伸進去摸我胸部及尿尿的地方」。

李男對這些指控矢口否認，不僅以小美智能有問題否認其說詞，又表示姐姐從小說謊成性、青春期叛逆嚴重，為報復媽媽才指控自己等等。聲稱自己的行為是「不小心碰到的」，由於小美在他租屋處會「玩得很瘋」，當他躺在床上看電視時，「小美就會直接撲到我身上抱我，也會在我的身上跟床上滾來滾去」，才會在玩鬧過程中把手不小心觸碰到小美的胸部及陰部。

而兩姊妹的母親反應相當消極，認為和男友交往多年，男友對女兒「視如己出」，不會做這樣的事情。小美的外婆也表示「不想把事情搞大，我們以後注意點就好」，兩人都排斥司法介入調查，致使姊姊後因家庭壓力曾證詞反覆，或在訊問時沉默不語。不過高雄地院審理後確認相關事證，認定小美確實有被李男猥褻，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處李男有期徒刑1年4個月。

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