八卦山隧道限速60！他開63被罰3千　聽警解釋更崩潰

▲呂先生行駛台76線八卦山隧道內側車道63K被開罰。（圖／呂先生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名呂先生去(2021)年12月19日清晨時，開車行經台76線快速道路八卦山隧道西向內側車道，以時速63公里行駛，被警方以「行駛在快速道路卻未依限速80公里行駛」，逕行取締慢速車違規，開立一張3000元罰單，呂先生申訴認為隧道內不能任意變換車道、他也符合隧道限速60-80K，但警方搬出法條確認違規事實，讓呂傻眼。

國道第三公路警察大隊表示，該案為中興分隊於2021年12月19日06時33分在台76線西向30.75公里取締慢速車違規，呂先生行經台76線八卦山隧道路段最高速限為80公里，該車行速63公里，未以最高速限行駛，且依其行車速度也應行駛於外側車道。

▲台76線八卦山隧道內側車道限速80。（圖／民眾提供）

國道警方指出，八卦山隧道內畫設有禁止變換車道線，駕駛人仍可視行車速度選擇行駛車道，呂男被取締當下，經由雷射測速器採證並輔以攝影機攝錄當時之路況車流，確認車流正常且無特殊況狀況必須減速，並無回堵情況，未以該路段之最高速限(80公里)行駛於內側車道。

警方解釋慢速違規事實，但他依然感到非常的錯愕，他認為開63沒有違反限速60規定，另外隧道內也沒有超車道，更不能任意變換車道，沒有違規問題，呂先生收到罰單後也向裁罰單位花蓮監理站申訴，但監理站沒提到低於限速多少就開罰的回答，讓他更是無法接受，昨天已經到地方法院提起行政訴訟。

針對呂男不服未低於最低速限60公里，為何被開罰，警方說明，低於最低速限60公里確有處罰規定，依處罰條例第33條第1項第1款，行車速度超過規定的最高速限或低於規定的最低速限。

▲台76線八卦山隧道限速80。（圖／國道警方提供）

國道警方同時呼籲駕駛用路人，行駛高、快速公路，勿佔用車道影響後方車輛，行車速度低於該路段最低速限及不依規定行駛車道皆為違規，占用車道除影響車流順暢，也容易導致行車糾紛，可處3,000元至6,000元罰鍰。