足跡至5間百貨賣場　廣三SOGO、老虎城提前打烊清消

▲台中廣三SOGO。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

今4／1中央宣布本土疫情新增104例，同時海量足跡也出爐，百貨賣場確診者足跡包括林口三井Outlet、環球購物中心中和店、新莊宏匯廣場、台中廣三SOGO、台中老虎城，部分業者已完成消毒作業，林口三井將於閉店後清消，而廣三SOGO、老虎城今提前打烊進行消毒，明是否開業需再確認。

三井表示，由於確診者是到館內影城，故接獲通知後，將於今日閉店後進行全區清消，且影城員工將進行快篩確認；環球購物中心則表示，新北中和接獲通知確診者3／27的足跡，現行全館皆採週週清潔消毒，3／29閉店後已再進行全館清消，同時從入館、購物、用餐持續全面落實完整防疫措施。目前全館皆為正常營業。

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廣三SOGO則表示今下午接獲中市衛生局通知，故在下午5點提前閉店進行清消作業，明是否正常營業須由衛生局人員複檢後確定；老虎城購物中心則於官方粉絲頁公告，提前至下午4點閉店進行消毒作業。

宏匯廣場表示，3／31接獲新北市衛生局通知，確診者於3／27中午至宏匯廣場7樓美食街用餐，因之前宏匯廣場於3／27告知有確診足跡時，即已於3／27閉店清消，等同一併完成消毒作業，故今明正常營業。