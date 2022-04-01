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台東疫情今「嘉玲」　招募防疫計程車隊共同守護鄉親健康

▲台東縣衛生局今1日傳「嘉玲」好消息。

▲台東縣衛生局今1日傳「嘉玲」好消息。(圖／記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局今1日傳「嘉玲」好消息，縣內無新增確診案例，並表示，連日來縣府反覆核對確診個案足跡，緊急匡列密切接觸者進行採檢，開設卑南地區、池上、關山及鹿野等5處快篩站供民眾篩檢，昨日各處快篩站、PCR檢測等結果皆為全陰。接下來，清明連假來臨，台東縣政府呼籲民眾做好個人防疫工作，戴口罩、勤洗手、落實實聯制，一起愛台東，防堵疫情蔓延。

台東縣長饒慶鈴表示，台東疫情1日零確診，感謝每一位居家隔離者的配合，都有做好個人自主管理，不讓疫情散播、守護台東，接著清明連假到來，呼籲無論是返鄉掃墓、在地民眾及餐飲旅宿業者，務必遵守防疫工作，出門戴口罩、勤洗手，維持個人衛生好習慣，保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，保護自己也保護他人。

台東縣衛生局說明，針對昨日各快篩站篩檢，池上站45人、卑南站90人、鹿野站550人，其中鹿野站快篩有6人陽性，所幸PCR檢測後，結果全部皆為陰性，也讓近日疲於防疫的第一線人員喘口氣，但仍提醒民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能存有僥倖，必須持續做好個人防疫工作。

▲台東縣衛生局今1日傳「嘉玲」好消息。

▲台東縣衛生局今1日傳「嘉玲」好消息，縣府仍不敢大意加強消毒。(圖／記者楊漢聲翻攝)

此外，案23412永安國小學生的密切接觸者25人，PCR採檢全陰性，因有家長陪同學生一併居隔，本案總共匡列45人(25師生、20家長)，全部解除隔離前會再進行PCR採檢作業。

饒慶鈴最後提到，台東這幾天確診個案增加，但目前僅有3輛防疫專車，需要載送居家檢疫、居家隔離、或通報有症狀須送醫採檢者，因此縣府即日起至10日招募防疫計程車隊，歡迎台東縣合格計程車駕駛業者加入，一起守護鄉親健康，相關規定及費用請洽招募窗口，台東縣衛生局089-331171分機224。

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