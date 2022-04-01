俄羅斯擴增13.5萬名新兵！保證「不會送烏克蘭」　新兵哭被扔糞坑

▲俄羅斯總統普丁簽署法令，徵召13萬4500名新兵入伍。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍侵略烏克蘭已持續至第5周，不過卻遲遲無法完成包圍烏克蘭首都基輔的戰略目標。俄羅斯總統普丁昨（31）日簽署法令，徵召13萬4500名新兵入伍，作為春季徵兵的一部分。儘管俄羅斯國防部強調，新兵徵兆與俄烏戰爭無關，但從前例來看，外界擔憂這些剛入伍的役男恐怕會被派往烏克蘭。

根據《每日郵報》，俄軍侵略烏克蘭已長達5周，不過卻遭遇烏軍強烈抵抗，莫斯科當局的軍隊遭受毀滅性的損失，普丁於週四（3月31日）簽署新的法令徵召13萬4500名新兵，對此俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）強調，春季徵召新兵並不會被派往任何「衝突熱點」，包括烏克蘭前線。

紹伊古曾於週二（3月29日）表示，那些被徵召的新兵將從5月底派往指定基地，「大多數軍事人員將在訓練中心接受3至5個月的專業訓練。我要強調的是，招募的新兵不會被派往任何衝突熱點地區（hot spots）。」

▲2014年，俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼的徵兵辦公室出現新兵入伍。（資料照／達志影像／美聯社）

普丁簽署的法令稱，從每年的4月1日至7月15日是俄羅斯每年的春季徵兵，年齡介於18至27歲的役男需要參加徵召，若拒絕服兵役恐怕被罰20萬盧布（近新台幣7萬元）、甚至得入獄服刑。

不過，俄羅斯新徵召的士兵是否會前往參與戰爭，向來是高度敏感的議題。普丁曾在多個場合公開強調，否認將義務役新兵派往前線；然而俄國國防部3月9日卻坦承，曾派出部分義務役軍人前往烏克蘭。之後，克里姆林宮發言人表示，普丁已下令究責是誰未遵守「不派義務役新兵」前往烏克蘭的命令，將予以懲處。

俄羅斯國民警衛隊有數名役男成員拒絕前往烏克蘭前線，其辯護律師班尼亞許（Mikhail Benyash）透露，根據俄國法律，應徵入伍的役男可以在接受幾個月的軍事訓練後被派往戰場。

▲全球新冠疫情爆發後，俄羅斯仍於2020年5月啟動常規性徵兵。（圖／達志影像／美聯社）

一群年輕的俄羅斯士兵出現在某段影片中，他們抱怨自己「被扔進糞坑」，其中不乏普通學生被強迫前往戰場，這些士兵是俄羅斯陸軍第15獨立摩托化步兵旅，另一名戴著頭盔的士兵自稱只有18歲。

據悉，西方軍事專家普遍認為俄軍在烏克蘭戰爭無法取得預期的結果，英國政府通信總部（GCHQ）組監弗萊明（Jeremy Fleming）甚至透露，派往烏克蘭前線的俄軍士兵普遍士氣低迷，不僅拒絕服從上級長官命令，甚至還主動破壞裝備、誤擊俄軍戰機。

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