春酒喝醉慘遭男同事性侵　「命根子」留對方口水成鐵證

▲男員工春酒喝醉慘遭男同事性侵得逞，下體殘留兇手口水成鐵證。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名黃姓電子工程師去年參加公司舉辦的春酒晚宴，涉將一位喝醉的男同事帶回飯店房間口交得逞，被害人迷迷糊糊察覺自己「失身」，掙扎起床喃喃自語「我想回家」，離開現場後報警驗傷，在自己命根子驗出黃男留下的口水，黃男到案認罪，賠償80萬元達成和解，台北地院認定黃男情堪憫恕，依乘機性交罪輕判1年8月徒刑、緩刑3年，可上訴。

判決指出，本案發生於去年（2021年）2月23日，黃男任職的公司在北市一家飯店舉辦員工春酒晚宴，被害人喝了6、7杯威士忌，當晚9時許不勝酒力昏睡在飯店大廳沙發上，黃男見狀假裝上前關心，向飯店借來輪椅推被害人上樓開房，對被害人愛撫與口交性侵得逞。

被害人迷迷糊糊感覺下半身不對勁，睜眼驚見黃男的舉動，掙扎著爬起身穿回衣物，喃喃自語「我想回家」，黃男陪被害人下樓叫計程車，被害人離開現場後，隨即報案驗傷，在自己命根子驗出黃男沒擦掉口水所留下的DNA，佐證這起離奇的性侵案。

黃男到案全部認罪，法官指黃男利用被害人泥醉不能抗拒之際犯案，造成被害人身心受創，行為惡劣，但黃男已賠償被害人80萬元達成和解，被害人簽協議書願原諒黃男，法官認為黃男積極彌補過錯，確有賠償被害人身心損害的誠意。

黃男本案所犯乘機性交罪法定刑為3年以上、10年以下徒刑，法官認為黃男已真誠悔悟，即使判最輕的3年徒刑仍嫌過重，加上他失業在家，而有情堪憫恕之處，因此減刑輕判他1年8月徒刑，法官並以黃男應無再犯之虞，宣告緩刑3年，以觀後效。