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人夫應酬酒醉失聯整晚…太座暴怒賞他「怨氣早餐」　對話截圖笑翻

▲▼人夫忙應酬整夜失聯 老婆氣炸手做「怨婦早餐」網笑翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲人夫應酬酒醉「失聯一整晚」，隔天看LINE瞬間發涼，老婆狂Call爆怒了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人夫在臉書社團「爆怨2公社」表示，他日前應酬喝酒比較晚回家，剛好手機沒電，忘記報備就消失整夜，結果隔天清醒後看見老婆LINE刷了一排訊息，各種氣話叫他以後睡路邊，還在早餐上寫下「去死」兩字，讓他感嘆「怎樣才能保住我這條小命」。

原PO在爆怨2公社說，他結婚前就知道，老婆個性比較傲嬌、刀子嘴豆腐心，他昨天因為應酬比較晚回家，恰巧手機剛好沒電，也忘記報備，直接消失整夜，回家後酒醉直接睡在死在沙發上，結果隔天起床一看手機，發現老婆LINE刷了一排訊息及一大串未接來電，讓他瞬間背脊發涼、腦中飄過100種死法。

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他貼出與老婆的對話記錄，老婆晚上6點半問他要不要回家吃飯，還煮了他最愛的咖哩牛肉跟紅燒蝦，但他完全沒有回覆，直到隔天凌晨1點多老婆爆氣了，先是傳訊說「現在是怎樣」，接著連續打了十多通電話，最後罵出「我不想管你了」、「去死吧」，就再也沒有訊息。

▲▼人夫忙應酬整夜失聯 老婆氣炸手做「怨婦早餐」網笑翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友分享與老婆的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨2公社）

人夫說，儘管如此，老婆隔天還是幫他做了「愛心早餐」，但吐司沒烤，蛋煎的一點食慾都沒有，旁邊胡蘿蔔汁還是紫色的，好像什麼巫婆汁，他無奈看了女兒一眼，還被女兒吐了一句「活該」，「當然還是默默把這份愛心早餐吃完了啦，畢竟求生慾還是要的」、「所以想問我這次沒有報備，怎樣才能保住我這條小命」。

其他網友看了紛紛表示，「沒有什麼是現金無法解決的」、「還好你還活著」、「太座安的好，一年沒煩惱」、「消失一整晚，還在林森北，誰不氣炸」、「假抱怨，真放閃」、「我就問你，為什麼不報備」、「吐司超好笑」、「台中代表上香」、「直接消失真的母湯，大忌啊」。

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