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野馬男闖紅燈撞死21歲女　一審判4年8月「先強制治療3年」

▲葉姓野馬男，駕車高速將巫姓女子撞死；歷經1個多月調查，19日偵查終結，葉男將依公共危險致死罪嫌提起公訴。（圖／記者黃孟珍攝）

▲葉姓野馬男一審共被判4年8月徒刑。（圖／記者黃孟珍攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園葉姓男子去年駕駛野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮道路高速逆向、闖紅燈，將騎機車的21歲巫姓女子撞死。苗栗地院一審判決於3月31日出爐，分別依犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪判處10月、3年10月徒刑，另葉男罹患思覺失調，需先監護3年。

回顧案情，葉男去年8月14日駕駛黃色的福特野馬，在苗栗竹南台一己路段高速逆向、闖紅燈，最後於德照橋路口撞上21歲巫姓女騎士，導致巫女被撞飛後頭部重創、耳鼻冒血，送醫急救13天後不治。

葉男當下不斷在IG上發出限時動態說，她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這輛車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃」等，被送辦後又主張患有精神疾病，要求送醫鑑定。

▲▼葉男高速撞擊後，巫女所騎的機車當場變成廢鐵 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼葉男高速撞擊後，巫女所騎的機車當場變成廢鐵 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼葉男高速撞擊後，巫女所騎的機車當場變成廢鐵 。（圖／記者黃孟珍攝）

台南地院認為，葉男警訊時都可以清楚回答問題，且陳述客觀事實的能力、邏輯正常，可見精神疾病並未影響，因此不符刑法第19條第1項或第2項規定減刑，且葉男至今仍未和巫女家屬達成和解。

台南地院表示，葉男曾在台南市區危險駕駛，又在苗栗竹南鎮超速駕駛、闖紅燈，導致巫女被撞死，且如前述非受精神疾病影響，因此不符減刑要件，分別依犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪判處10月、3年10月徒刑，全案可上訴。

此外，葉男在判決前經鑑定罹患思覺失調症狀，因此在判決前就裁定監護3年，治療期滿再續服共4年8月的有期徒刑。

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