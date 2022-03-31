快訊／桃園晚間又傳4例確診！「新增4校停課」　名單一次看

▲桃園市31日新增4例本土確診個案，中原大學再增加1名確診者，因此全校停課10天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市31日晚間再新增4例本土確診個案，包含仁和國小、新坡國小、中壢高商及中原大學等各有1名學生染疫。針對各確診者詳細情況，衛生局回應，目前都在疫調當中，明天（4月1日）會統一公佈詳細情形。

桃園市教育局晚間表示，仁和國小確診者該班級停課10天、4月11日復課，其餘師生停課7天，4月8日復課；新坡國小確診者該班級停課10天，4月11日復課，其餘師生停課7天，4月8日復課；中壢高商確診者該班級停課10天，4月11日復課，其餘師生停課7天，4月8日復課。至於中原大學再增加1名確診者，全校停課10天，4月11日復課。

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0331桃園停課公告



1. 東勢國小：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4 ,4/5復課)

其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1 ,4/2復課)



2.復旦高中：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4，4/5復課)

其餘班級維持正常上課



3.中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

4.大業國小：

3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課



5.私立點創舞蹈短期補習班：

停課10天(3/27~4/5，4/6復課)

6.桃園高中：

高一至高三舞蹈班停課10天(3/30~4/8，4/9復課)

其餘班級自3/31中午起停課7天(3/30~4/5，4/6復課)



7.仁和國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



8.新坡國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



9.中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



10.私立衛理幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)