史上最硬教召進入尾聲　第八軍團全面驗證後備部隊召訓能量

▲陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營，試行「新制14天教育召集訓練」，31日全面驗證後備部隊召訓能量、訓練整備、裝備囤儲等要項。（圖／八軍團提供，下同）

記者林悅／台南報導

陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營，為今年首季唯一砲兵驗證單位，為有效提升後備部隊戰力，迅速恢復後備軍人戰鬥技能，於3月19日至4月1日在台南仁德地區，試行「新制14天教育召集訓練」，以為後續部隊訓練及政策研修參據，進而堅實後備動員能量。

陸軍第八軍團表示，31日教召訓練已邁入第13天，執行第四階段「營戰備任務訓練」課程，特別結合訓練想定狀況，召員於戰術位置進行105榴砲聯合射擊操作訓練，並實施訓練彈48發射擊，貼近戰場景況訓練，期有效強化作戰能力及戰場心理素質，提升後備整體戰力。

陸軍第八軍團指出，本次教召各項訓練課目均秉「實戰化訓練」思維施訓，除增加召員行軍訓練、編制武器的射擊時數及彈藥發數，強化個人戰鬥技能；另為使召員快速熟稔砲兵專業專長，特別編組砲訓部及43砲指部擔任協訓師資，透由砲兵專長複訓、砲操演練，逐次強化聯合操作默契及訓練實效，協助召員迅速恢復砲兵戰力。

陸軍第八軍團強調，透過為期2週的教育召集訓練，全程依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導，貫徹「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，期使召員快速恢復專長技能，熟悉各項狀況處置要領，並了解自身戰時作戰任務，確維戰時能達成「保家、保鄉、保產」目標，有效提升全民防衛動員戰力，共同捍衛國家、守護家園。

砲一連連長江尹貞上尉指出，本次擔任教召連長，新制教召與以往7天的課程不同，採「就地動員、就地訓練」方式，除了操課整備外，對於召員的食、衣、住、行須有更完善的規劃，才能使教召任務圓滿遂行，達到預期訓練成效。對他而言，這是軍旅生涯前所未有的挑戰；所幸從整備過程至今，建制幹部均能全力以赴執行每項工作，且召訓回來的召員幹部，在管理及訓練上都能發揮幹部職責，有效協助任務推展。最後，感謝所有人的努力與付出，也很高興能順利完成本次教召訓練。

砲三連中尉吳啟銘，此次教召擔任觀通組長，他自己3年前從志願役退伍，當初加入國軍主要想挑戰自己，經歷過五次基地、三次聯勇，因需接手家中事業而退伍。此次接受教召訓練，以往部隊回憶一一湧上心頭，也重溫部隊的戰鬥氣息。教召剛開始，對於編制武器操作都不熟悉，但經過14天的札實訓練，大家都能駕輕就熟；從行軍訓練、專業專長複訓及聯合操作，均高度結合實戰化訓練，經歷本次教召訓練，我對守護國家安全具有充足的信心。教召期間，召員間從不認識到熟悉彼此，都是很難得的回憶，很高興能跟大家一起參加這14天的教召訓練，期望能圓滿達成任務。

召員劉柏毅二兵指出，他是砲一連二兵野戰砲兵劉柏毅，2020年就在203旅砲兵營完成4個月的軍事訓練役，這次能回到同單位訓練，把過去服役時的專長再複習一遍，且能見到熟悉的幹部及同梯的弟兄，就像回到家一樣溫暖，心裡感到很開心。教召期間，或許因為自己具有台德血統，很多召員都會主動和他聊天，僅僅幾天的相處，大家都變得非常熱絡，也讓我們在訓練中更有默契。雖然是第一次參加教召，但看到最近的烏俄戰事，深刻體認到「自己的國家自己救」，儘管自己擁有德國血統，但從小在臺南長大，臺灣就是我的家，我有責任跟義務守護好這片土地。最後，也為自己能夠再穿上軍服，接受軍事訓練感到榮耀。