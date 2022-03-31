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Letybo保提拉來台三週年　持續朝著台灣肉毒市佔率第一努力

圖、文／Letybo保提拉提供

現代社會對於體態與外貌的重視程度日益增長，美容醫學也隨之興盛發展，其中技術成熟的肉毒桿菌素注射，在醫美微整形的項目上更是受到愛美人士熱烈的追捧，2017年全球肉毒桿菌素市場已達36億7千萬美元，約莫已突破1千億元台幣，而美國MarketersMedia更預測2022 - 2026，全球肉毒桿菌素市場在醫美應用範疇越發廣泛的影響下，將大幅度地增加。

▲▼ Letybo 。（圖／業者提供）

▲3/6 保提拉三周年研討會-高雄場

Hugel Aesthetics Taiwan (台灣秀杰)於3月在高雄洲際酒店與台北W Hotel舉辦Letybo保提拉進入台灣市場三週年的研討會，同時公佈未來的展望計畫。2021 Letybo成功縮小與其他肉毒桿菌素品牌的市占份額差異，跳升來到20%，之後透過在地優秀的經銷商與知名醫美診所結合，持續加強Letybo品牌知名度及肉毒保養化的推廣，並朝著台灣肉毒市佔率第一的目標繼續努力。

▲▼ Letybo 。（圖／業者提供）

▲3/27 保提拉三周年研討會-台北場


於2019獲得台灣衛福部許可，正式進入台灣的Letybo保提拉輕齡肉毒是連續六年蟬聯韓國肉毒桿菌素的銷售冠軍，以50%的高市占率獲得使用者的高度肯定，保提拉Letybo以高標準(High Standard)、高品質(High Quality)做為產品核心價值，目前已行銷包含台灣在內全球28個國家，並於2021年底獲得韓國產業通商資源部入選為2021年韓國「世界一流商品」名錄。

▲▼ Letybo 。（圖／業者提供）

Hugel Aesthetics Taiwan (台灣秀杰)2022新推出了Letybo保提拉50Unit和200Unit，加上原本熱銷的100Unit，是目前在台灣唯一擁有3種不同容量的肉毒桿菌素品牌，為廣大醫美愛好者提供更完善、多樣化的選擇。

肉毒桿菌素主要藉由阻斷神經傳導，來進行抑制肌肉收縮，以達成減少皺褶部位及撫平細紋的效果，無侵入式步驟、效果立竿見影、恢復期短…等優點，成為了時下相當熱門的微型醫美療程。

與其他同樣獲准進入台灣市場的歐美品牌相比，Letybo保提拉特別針對東方人的體質特色進行產品研發，更適合亞洲人施打，而在價格上也有很大的競爭力。在多項臨床研究及期刊論文有其安全性的驗證結果，效果跟持久度和國際知名品牌並駕齊驅，是台灣醫美愛好者高CP值體驗的新選擇。

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