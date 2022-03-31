衛福部點名7縣市列重點風險　「社區傳播可能性增加」

▲國內本土疫情狀況。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內本土疫情延燒，行政院院長蘇貞昌31日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處報告」，衛福部也列出7個疫情重點風險縣市，包含出現疫情群聚的基隆市、新北市、桃園市、台東縣、高雄市，以及鄰近的台北市、新竹縣。

衛福部今公布重點風險縣市地圖，包含：

基隆市：小吃店群聚67例

新北市：中和社區群聚19例、樹林科技公司群聚30例

桃園市：大潭電廠職場群聚78例

台東縣：卑南社區群聚9例

高雄市：化學公司群聚24例

另外，鄰近重點縣市的新竹縣、台北市也被列入。

疾管署署長周志浩表示，目前社區傳播的風險是增加的，國內發生的幾件群聚事件主要在基隆市、新北市，因此風險程度較高，其次是桃園、台東、再來影響到新竹、高雄也有些許群聚，其他地方則相對穩定。

衛福部指出，全球疫情雖略緩仍嚴峻；國內疫情社區風險上升，出現不同場域及散發感染事件，政府相關監測、應變、醫療整備等工作務必不可鬆懈，讓國人安全且安心。

衛福部提醒，隔離或檢疫民眾，於自主健康管理期間應配合快篩並主動雙向簡訊回報結果；其他民眾也應提高警覺，如出現呼吸道症狀，風險地區可利用鄰近社區篩檢站，或可至公費COVID-19家用快篩試劑定點診所，由醫師評估發放試劑自我快篩，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

另針對特定娛樂場所、宗教場所與宗教集會活動，衛福部也將進行強化防治作為，加強防範與管理。

衛福部表示，清明連假即將到來，呼籲民眾不必過度恐慌，掃墓可以提前或戶外祭拜，落實分散人流、實聯制、量體溫、消毒等措施；連假期間減少與不特定人士出遊聚會，遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規定；並且儘速完成2劑及追加劑疫苗接種，才能獲得完整保護力和多重保障，嚴守社區防線，維護自己和家人健康。