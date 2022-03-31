　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣正在「颱風眼中心」！防社區大爆發　專家曝唯一方法

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，台大公衛教授陳秀熙表示，歐美國家現在像颱風過後，而台灣正在「颱風眼中心」，要用施打第3劑讓確診個案少一點，「個案增加之後，一定會有沒打疫苗的人被感染犧牲掉，我不願意犧牲任何一條生命。」

陳秀熙30日在《有話好說》節目提到，所幸今天台灣的群聚感染，是在可控範圍，和國外比是小巫見大巫 ，現在最重要目標是追求減少重症、住院；若大家很怕社區感染一下子爆發，必須要有一個停損點，除戴口罩和社交距離外，施打第3劑是提供社區保護力的唯一方法，因台灣沒有自然感染保護力。

▼根據疾管署最新資料，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.4%、第2劑78.28%、追加劑接種率49.69%。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

陳秀熙說，到目前為止，歐美國家自然感染達到60%，對個案要不要打疫苗和疫苗護照不是那麼在乎，到6月自然感染幾乎可達90%，他們群體免疫靠自然感染，就好像颳過一個颱風，颱風已經過了。

「可是我們現在在颱風的中心眼」，陳秀熙指出，台灣要度過這個颱風，保護所有人民雙贏，要利用第三劑讓個案少一點，「總是症狀個案增加之後，一定會有沒打疫苗的人被感染犧牲掉，我不願意犧牲任何一條生命。」

30日新增56例本土，最近4天累計206例。根據疾管署最新資料，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.4%、第2劑78.28%、追加劑接種率49.69%。

▼陳秀熙呼籲打第3劑。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

▲▼台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
S媽護航前女婿「汪小菲回應了」！　張蘭接小S電話開罵
俄軍集體性侵16歲少女！　關鍵音檔曝光
驚悚片慎入！貨櫃車撞上來　駕駛遭2車夾擊喪命
被評肉少醬水！義大利麵店怒控「JOE是要對決」　Joeman
快訊／政大有確診者足跡！　校方緊急清消
快訊／俄羅斯宣布停火！　開放平民撤離
快訊／竹縣軍營爆士兵染疫！　軍方急擴大採檢
大咖男星才射死人！　63歲超猛又中第7胎
快訊／「類普篩」被質疑雙標！　陳時中回應了
快訊／高雄2國小童確診！　上百人採檢結果曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

台灣正在「颱風眼中心」！防社區大爆發　專家曝唯一方法

基隆類普篩「每個人都要？」李秉穎幫解釋　點名年輕人一定要去

看夜景網友首推「清水」！國道休息站變景點　「關西」便當好吃

探訪溫泉的部落！體驗泰雅族傳統織布技藝與獵人文化

LIVE／高雄本土+4！陳其邁10時緊急說明

快訊／新竹市一家三口確診！匡列2187人採檢結果出爐

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

台灣正在「颱風眼中心」！防社區大爆發　專家曝唯一方法

基隆類普篩「每個人都要？」李秉穎幫解釋　點名年輕人一定要去

看夜景網友首推「清水」！國道休息站變景點　「關西」便當好吃

探訪溫泉的部落！體驗泰雅族傳統織布技藝與獵人文化

LIVE／高雄本土+4！陳其邁10時緊急說明

快訊／新竹市一家三口確診！匡列2187人採檢結果出爐

丹麥吹哨者批中國4球員打假球處罰太輕　直言讓羽球運動蒙羞！

李聖經貼臉「小6歲鮮肉」　穿紅色鏤空洋裝抬腿太誘人

孫藝真喜帖超浪漫！新娘披頭紗出嫁　取消蜜月「週末與玄彬膩著」

一間破2000萬「驚悚垃圾淹沒陽台」　樓上1舉動超衝擊！萬人崩潰

陸再增8千多例感染　高鐵車長確診「列車緊急靠站消毒」

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

打龜號測試場地確定了！廖老大：4／6「高美濕地風車大道」開戰

斯亞淚訴網友霸凌真相　素顏合體小A辣：一開始很討厭妳

生活熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

富二代老闆公司當皇帝！他揭慘況怒離職

不明感染源有隱形傳播鏈？名醫揭關鍵

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

樹德科大2師極樂足跡曝！開完會衝酒店狂歡5hrs

疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

今年首個熱帶低壓成颱機率曝　將貢獻大範圍降雨

即／桃園+9！足跡曝光　家樂福、三溫暖入列

媽抱娃搭捷運嘆沒人讓座！網見1句話戰翻

更多熱門

相關新聞

基隆36.3萬人執行「類普篩」　王必勝強調：不會強制

基隆36.3萬人執行「類普篩」　王必勝強調：不會強制

基隆疫情持續延燒，30日新增20人確診，繼海洋大學與二信中學後，南榮國中也有學生確診案例。對此，衛福部長陳時中30日下午前往基隆市政府，提出「類普篩」政策，希望能揪出社區潛在病例。而醫福會執行長王必勝31日也向媒體解釋相關政策，指出類普篩與普篩的最大差別在於使用家用快篩試劑，且不會強制民眾一定要篩。

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

疫苗保護力失效爆疫情？陳時中曝原因

疫苗保護力失效爆疫情？陳時中曝原因

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳秀熙疫苗

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面