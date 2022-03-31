台灣正在「颱風眼中心」！防社區大爆發　專家曝唯一方法

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，台大公衛教授陳秀熙表示，歐美國家現在像颱風過後，而台灣正在「颱風眼中心」，要用施打第3劑讓確診個案少一點，「個案增加之後，一定會有沒打疫苗的人被感染犧牲掉，我不願意犧牲任何一條生命。」

陳秀熙30日在《有話好說》節目提到，所幸今天台灣的群聚感染，是在可控範圍，和國外比是小巫見大巫 ，現在最重要目標是追求減少重症、住院；若大家很怕社區感染一下子爆發，必須要有一個停損點，除戴口罩和社交距離外，施打第3劑是提供社區保護力的唯一方法，因台灣沒有自然感染保護力。

▼根據疾管署最新資料，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.4%、第2劑78.28%、追加劑接種率49.69%。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳秀熙說，到目前為止，歐美國家自然感染達到60%，對個案要不要打疫苗和疫苗護照不是那麼在乎，到6月自然感染幾乎可達90%，他們群體免疫靠自然感染，就好像颳過一個颱風，颱風已經過了。

「可是我們現在在颱風的中心眼」，陳秀熙指出，台灣要度過這個颱風，保護所有人民雙贏，要利用第三劑讓個案少一點，「總是症狀個案增加之後，一定會有沒打疫苗的人被感染犧牲掉，我不願意犧牲任何一條生命。」

30日新增56例本土，最近4天累計206例。根據疾管署最新資料，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.4%、第2劑78.28%、追加劑接種率49.69%。

▼陳秀熙呼籲打第3劑。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）