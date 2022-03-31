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與普丁「劃清界線！」　俄女高音安娜涅翠布柯譴責戰爭

▲▼俄國當紅女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國當紅女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林30日專電

俄國當紅女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）遲遲沒有對俄羅斯入侵烏克蘭表態，遭古典樂壇封殺，她今天首度譴責戰爭，並試圖與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）劃清界線。

安娜涅翠布柯是古典樂壇炙手可熱的女高音。針對俄軍入侵烏克蘭，她沒有批評發動戰爭的蒲亭，僅強調自己不是政治人物，「希望戰爭停止」，立場含糊受到龐大的輿論壓力。

慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院（Bayerische Staatsoper）、紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）等大劇院紛紛取消她的演出，柏林的經紀公司與她解約，德意志留聲機公司（Deutsche Grammophon）也不再製作她的唱片，演出生涯可能從此中斷。

涅翠布柯今天透過柏林的律師發表聲明，「堅決譴責」對烏克蘭發動的戰爭，強調自己不是黨員、也與俄國領導人沒有關係。她強調，一生只與蒲亭見過幾次面，主要是在頒獎和奧運揭幕等場合，而且從未從俄國官方獲得任何財物支持。涅翠布柯平時住在奧地利，她說，她愛自己的故鄉俄羅斯，對自己過去的行為和發言被誤解感到遺憾。

安娜涅翠布柯一向被視為是親蒲亭的藝術家，蒲亭競選總統時曾為他站台，去年克里姆林宮並舉辦盛大的音樂會，慶祝她50歲生日。

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