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【廣編】炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

【廣編】炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌（圖／品牌提供）

圖、文／愛爾麗提供

健康意識的抬頭，民眾不只在意面子上的美，也開始在意體重管理、身形雕塑等全方位的美。醫美雷射除了能拉提、去斑等效果，現在更能做到非侵入式的溶脂！

愛爾麗彭恆憲院長表示，傳統侵入性整形手術，有著麻醉伴隨的風險，更因傷口疼痛、修復期長往往讓很多愛美的人退縮卻步。希望藉由這次炎亞綸公開經驗分享，也能提供給消費者多一個選擇！

愛爾麗堅持使用原廠認證儀器設備，而在台灣TFDA擁有脂肪減少之適應症核准的設備，其中仿間較流行的以「冷凍減脂」，低溫破壞脂肪較廣為人知。除了冷凍減脂外，愛爾麗「絲酷秀雷射溶脂」更是無創溶脂技術的新技術，能準確的利用1060波長雷射破壞脂肪細胞，不但非侵入式、免動刀、安全，當然也沒有傳統抽脂的修復期，不但能瘦，還瘦的輕鬆無負擔。

炎亞綸說：「其實我一直都有運動節食的習慣，但身為演員，時不時要為了角色調整體態，有時候更是忙到沒時間運動！這時候除了自己努力外，就需要輔助。透過愛麗高端科技體雕雷射，達到最佳體態效果，反而爭取了更多時間做其他準備！力美肌塑有著衛福部核可2.5特斯拉的高功率，短短30分鐘就能達到3萬次肌肉收縮的效果，讓我更加事半功倍！我自己做過才分享給大家。」

LINE官方帳號：https://s.no8.io/link/channels/2WTnEu2iC5

預約專線：0800-008-228

了解更多：https://m.facebook.com/airlieworld/

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