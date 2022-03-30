狂咬手撕豬、蒜香海鮮！必勝客「超狂隱藏版比薩」開賣門市快看

▲必勝客最新隱藏版比薩開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控吃不停！繼獵奇「香菜豬血糕五更腸旺比薩」後，人氣比薩品牌「必勝客」又驚喜推出隱藏版新口味，分別是白酒蒜香海鮮、煙燻培根手撕豬2款比薩，即日起至4月25日限時、限量、限店開吃，每門市售完為止；且這次還加碼推出吃得到穀物香的全新燕麥手工餅皮，無論是想搭配經典口味比薩還是隱藏款通通沒問題，趕緊衝吃。

必勝客最新「隱藏版比薩」開吃了，這次可是將美國南方經典料理「手撕豬」結合比薩，首推這款「煙燻培根手撕豬比薩」，把香烤手撕豬、楓糖厚切培根及火腿鋪滿整個餅皮後，再淋上道地美式煙燻醬，最後放了鳳梨降低油膩感，肉肉控肯定要吃到，即日起至4月25日於指定36間門市限時、限量開吃，數量有限、售完為止。

▲白酒蒜香海鮮搭配全新燕麥餅皮增添穀香口感。

再來的「白酒蒜香海鮮比薩」則是以白酒蒜香底醬搭配蛤蜊肉、Q彈花枝條及鮮甜蝦仁等各式海鮮製成，還放進青花菜、洋菇等料，打造澎湃口感，且這款比薩的餅皮是使用全新「燕麥手工餅皮」，大口咬下還吃得到穀物香，即日起至4月25日於指定40間門市販售，同樣數量有限、賣完為止。

▲拿坡里近日也有全新「老饕三角骨」等吃。

另，拿坡里近日也強勢推出新品「老饕三角骨」，將肉質鮮嫩的三角骨進行酥炸後，打造外酥內嫩的罪惡口感，接著灑上秘方胡椒粉，大口咬下鹹香好吃，肯定要衝吃一波，即日起於全門市開賣，還有限時8折嚐鮮價。

【你可能也想看】

►神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣 「8品項」即起停賣了

►炸雞控明天要搶吃！頂呱呱「經典1斤雞」限時3天回歸了

►先收下！超商限時2天「大杯美式、拿鐵買2送2」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下