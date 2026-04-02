Uber Eats外送商家服務費7/21調漲　幅度最高3%

▲Uber Eats調漲外送商家服務費。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

立法院1月三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明訂外送員每單保底不得低於45元，預計7月中旬實施。Uber Eats今日則宣布，7月21日起將調整合作商家訂單服務費，美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨調幅3%。

Uber Eats表示，由於新法將對外送產業整體營運模式與成本結構帶來重大影響，涵蓋商家合作夥伴、外送合作夥伴、消費者以及平台本身，經審慎評估後，將針對商家合作夥伴調漲送訂單服務費用。

其中「美食外送商家」之外送訂單服務費調幅為2.5個百分點，「生鮮雜貨商家」之外送訂單服務費用則調幅3個百分點。同時主動設置「35%服務費率上限」機制，意指外送訂單服務費超過35%，將以35%計算。

業者強調，將持續審慎評估整體營運與費用結構，「盼與各方夥伴共同因應新法上路帶來的改變、攜手創造價值並實現共贏。我們也感謝所有合作夥伴長期以來的支持，期待一起穩健走向台灣外送產業的新時代。」

Uber Eats也於今日向所有商家發出調整通知，此次調漲將增加商家的營運成本，每筆訂單須支付平台更高的服務費。

針對Uber Eats調漲商家服務費，foodpanda回應：「針對是否調整各項費用，內部尚在審慎評估中，如有任何變動，將會提前公告及說明。」目前也積極透過系統及流程優化，期望能降低外送專法帶來的成本衝擊和影響。