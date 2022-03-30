南投縣3波防疫稽查宣導　3大市鎮八大行業嚴防群聚感染

▲南投副縣長陳正昇帶隊鎖定特定娛樂場所進行防疫重點稽查宣導（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本土新冠疫情日漸升溫、出現多條傳播鏈，南投縣政府聯合防疫宣導小組規劃3波宣導查察，鎖定八大行業特定娛樂場所密集的草屯、南投、竹山等鄉鎮市優先執行，守護南投縣防疫淨土；副縣長陳正昇29日晚上率衛生局、建設處、警察局團隊，針對南投市5家養生館、舒壓推拿等業者逐一稽查宣導。

陳正昇指出，考量特定娛樂場所為密閉空間、易有傳播風險，從3月27日起嚴格要求相關場所工作人員、從業人員及前往消費的民眾，均須完整接種3劑疫苗；歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖的從業人員，也須健康監測造冊，並每週快篩一次，業者可向合約醫療院所領取免費快篩試劑。

另因應疫情趨於緊張，中央疫情指揮中心新規定宴席不得逐桌敬酒，一般民眾外出應全程佩戴口罩；店家嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理，並對確診事件即時應變，違反上述措施者，將依《傳病防治法第》37條將裁處3000至1萬5000元罰鍰，未完成改善者，不得提供內用服務。

陳正昇呼籲民眾儘速完成新冠疫苗3劑接種，尚未完成3劑接種者，可利用清明連假南投縣開辦的大型接種站，或到86家合約醫療院所提受日夜接種服務；倘有上呼吸道症狀，或與確診者足跡重覆者，均可至衛生所等快篩試劑合約院所免費索取試劑，並依規定戴好口罩、保持社交距離、配合實聯制，落實「防疫衛生自身作、保護你我也保護大家」。