J罩杯遭親哥襲胸！前AV女優揭狼兄真面目　卻被媽罵「騙子」

▲澀谷果步揭開從小被親哥性騷擾，和家庭決裂 。（圖／翻攝自推特／澀谷果步）



記者崔子柔／綜合報導

日本前AV女優澀谷果步擁有J罩杯豪乳，她先前受訪時揭開自己曾遭親哥哥襲胸，事件從此被紀錄在她的維基百科上，她媽媽竟反罵她「騙子」、要求她讓紀錄刪除，從此澀谷果步和家庭決裂。

根據《週刊文春》報導，澀谷果步大學畢業後到東京體育報擔任記者，在2014年踏入AV界，同年11月推出首部作品，並於2018年引退。

澀谷果步出道4個月時就被爸媽發現，當時父母要求她馬上停止，並到國外生活，不過她沒有理會父母的意見，選擇繼續拍片，「父母過著被世人羨慕的贏家生活，一直都看不起人」，所以媽媽在她兒時就常為了「怕丟臉」，要她對於性騷擾別聲張。

▲澀谷果步無法接受父母對哥哥的袒護。（圖／翻攝自推特／澀谷果步）



澀谷果步提到，她小學時在公車站被猥褻，嚇得跑到附近的派出所，媽媽得知後竟說「別大驚小怪」，讓她相當無法接受，「我是受害者，我媽怎麼會說這種話？」

讓澀谷果步真正和家庭分裂的事件，則是她在一次訪問中說出哥哥是世上第一個對她襲胸的人，這件事情被記載在她的維基百科上，父母看到後就要求她將紀錄刪除，並斥責她是「騙子」，「我發現媽媽對上班族哥哥的保護，比我這個前AV女優還多，從此我就徹底和家人分開了」。