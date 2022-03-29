阿布拉莫維奇被下毒？俄總統新聞秘書：認知作戰！

▲ 一生充滿傳奇色彩的俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「俄新社」29日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)回應了有關俄羅斯億萬富豪、英超豪門切爾斯隊前老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)「被下毒」的新聞，稱相關報導是「認知作戰」(訊息戰爭)的一部分。 佩斯科夫同時指出，阿布拉莫維奇「中毒」的消息與事實不符，阿布拉莫維奇方面也已經作出聲明。

據「路透社」與《華爾街日報》消息，3月稍早時，為俄烏和談「牽線」的阿布拉莫維奇、以及烏克蘭談判代表團裡至少兩名高級成員出現了諸如「眼睛發紅，持續流淚疼痛、臉部和手部脫皮」等疑似中毒症狀。

▲ 俄烏談判現場畫面。(圖／路透)

對此，一名烏克蘭談判代表稱，「出現了很多猜測和各種陰謀論」，他呼籲人們不要相信「未經證實的訊息」。美國一名官員則表示，根據情報，阿布拉莫維奇與烏方談判代表生病的原因是「環境因素」，而非中毒。

之前有報導說，俄烏衝突爆發後，烏克蘭總統澤倫斯基曾請求美國總統拜登暫緩對俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇的制裁。知情人士透露，這位知名富豪可能是俄烏談判的重要中間人。

澤倫斯基在接受俄羅斯獨立記者採訪時曾表示，「他(阿布拉莫維奇)與我方人員有聯繫」。